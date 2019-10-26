Армия и оружие

ИзвестияИзвестияМинобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии

Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.
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Игорь Конашенков
Нигде нет и не может быть ни одной законной задачи для американских войск по охране и обороне углеводородных залежей Сирии от самой Сирии и ее народа.
— Игорь Конашенков, российский военныйГазета.Ru 03:37

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Минобороны России обвинило США в участии в контрабанде сирийской нефти

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:41, Вашингтон
Политика

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