Армия и оружие
ИзвестияМинобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.
Читать в источнике
Оценить238
Под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских ЧВК бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства. В случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США.
— Игорь Конашенков, российский военныйПолитРоссия 06:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:12, Ашберн
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Общество
Диетолог назвала продукты, которые вызывают больше всего отравлений
Испанский диетолог Мария Мерино назвала продукты, которые чаще всего вызывают отравления. Об этом сообщает La Vanguardia.
Газета.Ru 12:27
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии
Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.
Lenta.ru 12:16
Экономика
Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП
В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:16
Происшествия
В Кировской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Четыре человека погибли, еще девять пострадали при столкновении микроавтобуса с легковой автомашиной в Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 11:48
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Коммерсантъ 13:18
Хоккей
Дубль Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Ванкувер»
Команды встречались в рамках регулярного сезона НХЛ, игра завершилась в серии буллитов со счётом 6:5 в пользу «Вашингтона».
Нева Спорт 01:42
Футбол
Дубль Еременко принес «Ростову» победу над «Сочи»
Субботняя встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дубль оформил Роман Еременко (41-я и 79-я минуты).
РИА Новости 14:01
Политика
Посольство России призвало США прекратить охоту за россиянами
Посольство России в США, комментируя сообщение дипмиссии США в России об освобождении Марии Бутиной, призвало Вашингтон прекратить охоту за россиянами.
RT на русском 13:43
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
РИА Новости 12:26
Происшествия
Задержан пятый подозреваемый в деле о массовом убийстве в Эссексе
Полиция Ирландии задержала еще одного подозреваемого в деле об убийстве 39 человек в графстве Эссекс в Великобритании.
Известия 12:09
Политика
Положение споривших с Зеленским добровольцев назвали нелегальным
Около посёлка Золотого Владимир Зеленский пообщался с националистами, призвав их сложить оружие.
Говорит Москва 13:53
Автоспорт
В паддоке Гран-при Мексики отравились 150 человек
В паддоке Гран-при Мексики "Формулы-1" около 150 человек пострадали от ротавирусной инфекции, информирует Marca.
РИА Новости 11:22
Происшествия
Уволили двух полицейских из отдела, где погиб Вшивков
Фото — СУ СК России по Калининградской области Двоих сотрудников дежурной части отдела полиции уволили после того, как там получил ожоги, а потом скончался 36-летний Иван Вшивков.
Новый Калининград.Ru вчера в 10:50
Политика
Грузия потеряла 350 миллионов долларов после запрета полетов из России
Бюджет Грузии понес ущерб в размере 350 миллионов долларов после того, как в июле этого года Россия ввела запреты на авиасообщение, заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария.
РИА Новости 13:17
Музыка
Селена Гомес посвятила песню Джастину Биберу
Поклонники уверены, что на написание этой песни Селену вдохновила несчастная любовь с канадским исполнителем Джастином Бибером (Justin Bieber).
Popcake 24 октября в 11:31
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости 00:53
Футбол
«Интер» не смог обыграть «Парму»
«Интер» сыграл вничью с «Пармой» в рамках игры 9-го тура чемпионата Италии.
Soccer.ru 13:57
Хоккей
Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм)
Петербургский СКА в овертайме проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 13:10
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Барыс» в матче КХЛ
РИА Новости 13:12
Технологии
Пользователи Android подверглись кибератаке в Google Play
Специалисты антивирусной компании ESET нашли в магазине Google Play вредоносную кибератаку, жертвами которой стали миллионы пользователей Android.
Русская Планета вчера в 09:53
Политика
Соловьев высмеял спор Зеленского с военными в Донбассе
Ранее в Сети было опубликовано видео с участием президента Зеленского, который прибыл в зону разведения сил двух противоборствующих сторон в Донбассе.
Дни24 11:18
Футбол
Левандовски установил рекорд Бундеслиги
Евро-футбол.ру 10:58
Происшествия
Суд завершил партию домино-шоу силового Питера «рыбой». Полицейского и следователя отправили домой
Октябрьский районный суд не нашёл достаточных оснований для избрания меры пресечения следователю Алексею Шиманскому и полицейскому Кириллу Лисовому, которых заподозрили в посредничестве во взяточничестве.
Фонтанка.Ру 11:16
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости 24 октября в 19:05
Фигурное катание
Авербух назвал выступление Медведевой катастрофически слабым
Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением о короткой программе россиянки Евгении Медведевой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 19:45