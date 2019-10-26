Армия и оружие

РБКРБКМинобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии

Как заявили в ведомстве, изображения являются доказательством того, что «сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии».
Читать в источнике
Комментировать339
Игорь Конашенков
Под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских ЧВК бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства. В случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США.
— Игорь Конашенков, российский военныйПолитРоссия 06:15

Подробнее о событии

Минобороны России обвинило США в участии в контрабанде сирийской нефти

Коммерсантъ03:59

Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии

Известия03:54

Минобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии

РБК03:16

Минобороны России обвинило США в контрабанде нефти из Сирии

ТАСС03:30

Минобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии

Lenta.ru03:19

Минобороны России обвинило США в контрабанде нефти в Сирии

RT на русском03:44

В Минобороны назвали ежемесячный доход США от контрабанды сирийской нефти

РИА Новости03:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:15, Ашберн
Политика

Владимир Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе

Российская газета 09:57
Происшествия

В Астрахани в ДТП с маршруткой пострадали 11 человек

Как уточнили ТАСС в детской больнице им. Н. Н. Силищевой, у пострадавших детей были диагностированы ушибы легкой степени.
ТАСС 09:14
Общество

Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
Происшествия

Пенсионеры в Новокузнецке попытались открыть сейф и устроили взрыв

РБК 09:42
Происшествия

Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств

Газета.Ru 07:46
Происшествия

Поиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены

Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу легкомоторного самолета в Пермском крае.
ТАСС 10:44
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

"Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша ответила на критику СМИ и ряда пользователей Сети, которая обрушилась на нее после высказывания девушки о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 09:53
Общество

Мария Бутина прилетела в Москву

Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском 04:36
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество

Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину

Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Lenta.ru 07:55
Общество

Названы параметры новой накопительной пенсионной системы

Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru вчера в 01:21
Армия и оружие

Под Донецком на позициях ВСУ опять взорвался миномёт «Молот»

Военное обозрение 09:11
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 06:55
Политика

Телеведущий Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России

РБК 04:56
Политика

Зеленский назначил нового губернатора Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая новым губернатором Луганской области.
Известия 10:24
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН 03:22
Армия и оружие

Системы С-300 впервые поступили на вооружение базы РФ в Таджикистане

В Таджикистан доставлен первый дивизионный комплект зенитно-ракетных систем С-300ПС, который впервые поступил на вооружение 201-й российской военной базы, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ.
Российская газета 09:41
Происшествия

СК опубликовал видео с места ДТП на Алтае с восемью погибшими

Следственный комитет опубликовал в своем канале в WhatsApp видеозапись с места аварии в Алтайском крае, жертвами которой стали восемь человек.
РБК 06:43
Единоборства

Салихов в третий раз одержал победу в UFC

Газета.Ru 10:33
Общество

«Убирайте его в трусы»: россияне развратничали на борту самолета

Как сообщили в МВД на транспорте, 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на борту начали "совершать действия развратного характера".
Московский Комсомолец 07:33
Армия и оружие

Трамп объяснил присутствие военных США на нефтяных объектах в Сирии

В среду, 23 октября, Трамп в обращении к гражданам США по поводу ситуации в Сирии заявил, что часть американских солдат останется в районе нефтяных месторождений на севере страны, а власти США будут решать, что делать с этой территорией в будущем.
РБК 24 октября в 14:05
Происшествия

Во Вьетнаме на пляже нашли мертвую россиянку

Тело 71-летней россиянки нашли на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан во Вьетнаме, сообщает газета VN Express.
РИА Новости 10:58
Общество

Умер автор песен ансамбля «Песняры» Олег Молчан

В Белоруссии на 55-м году жизни скончался композитор-песенник Олег Молчан, написавший множество композиций для ансамбля «Песняры».
Известия 09:59
Шоу-бизнес

Звезда «Универа» пообещала не подать Малахову руки из-за выпуска про эскорт

РИА Новости 09:49
Шоу-бизнес

Вера Брежнева отреагировала на сексуальное фото дочери

Не прошла мимо этой фотографии и знаменитая мама Сони. Брежнева оставила лаконичный комментарии, выразив дочери свои восхищение и любовь.
Bimru.ru вчера в 07:57
Политика

Путин сообщил Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом по Сирии

Путин рассказал Макрону о содержании его переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которые прошли 22 октября в Сочи.
РБК 10:00
Здоровье

Горизонты онкопомощи (лекция)

Главный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Андрей Каприн поделился опытом борьбы с данной проблемой в мире и рассказал, как устроена структура онкологической службы в России.
Вести.Финанс вчера в 17:40
Киберспорт

Epic Games подала в суд на тестера, слившего в сеть 2 главу Fortnite

Получил свои пять минут славы Компания подала в суд на тестировщика пользовательского опыта по имени Рональд Сайкс (Ronald Sykes), который выложил в сеть информацию о второй главе Fortnite до фактического релиза.
Srnsk 04:10
Авто

Когда менять приводной ремень на автомобиле?

Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru вчера в 05:27
Армия и оружие

Две российские атомные подлодки испытают вооружение в Норвежском море

В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок "Нижний Новгород" и "Псков".
Газета.Ru 07:55
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное