Армия и оружие
ИзвестияМинобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.
Читать в источнике
Оценить251
Под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских ЧВК бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства. В случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США.
— Игорь Конашенков, российский военныйПолитРоссия 06:15
Подробнее о событии
Показать все источники
США воруют сирийскую нефть для финансирования своих частных военных компаний
Комсомольская правда06:10
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
Общество
Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы
Британские ученые решили наглядно показать, чем опасна сидячая работа.
Политика
Захарова прокомментировала возвращение Бутиной в Россию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возвращение в Россию освобожденной из заключения в США россиянки Марии Бутиной.
Политика
Встречавшихся с Зеленским украинских военных объявили самозванцами
Люди в военной форме, с которыми президент Украины Владимир Зеленский общался во время поездки в поселок Золотое в Донбассе, не являются представителями вооруженных сил страны и других силовых ведомств.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
Армия и оружие
США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область
Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
Общество
Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Политика
Премьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России
Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал новую операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит операцию в Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведенного времени, передает RT.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Шоу-бизнес
«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление
Происшествия
Устроивший под Киевом поножовщину мужчина неожиданно умер при задержании полицией
Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.
Музыка
Скончался автор песен «Песняров» Олег Молчан
Наука
В туннелях Монтесумы найдены загадочные барельефы доиспанской эпохи
Загадочные рисунки и барельефы (всего одиннадцать изображений) доколумбовой эпохи найдены учеными-археологами в туннелях Монтесумы (Мексика), информирует пресс-служба Национального института антропологии и истории (INAH).
Авто
Представлен универсал Subaru Levorg с новым мотором
Напомним, что Subaru продает модель Levorg в Японии в течение почти шести лет, поэтому неудивительно, что автомобиль планирует перейти во второе поколение.
Автоспорт
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Квят — девятый
Пилот команды Red Bull голландец Макс Ферстаппен занял первое место в квалификации 18-го этапа Гран-при «Формулы-1» в Мексике.
Здоровье
В Колумбии девушка из-за болезни впадает в сон на месяцы
Происшествия
В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
Супругов зарезали в подмосковном Воскресенске, по подозрению в убийстве задержан их 25-летний сын, он признал вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Здоровье
Горизонты онкопомощи (лекция)
Главный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Андрей Каприн поделился опытом борьбы с данной проблемой в мире и рассказал, как устроена структура онкологической службы в России.
Спорт
Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой Европы
Российская прыгунья Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой 2019 года в Европе на церемонии Golden Tracks, прошедшей в Эстонии.
Происшествия
Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку
Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Футбол
Сергей Овчинников: «Можно сказать, что сезон складывается для нас хорошо»
Можно сказать, что сезон складывается для нас хорошо.
Гаджеты
Названа стоимость Redmi Note 8T с модулем NFC
Стоит отметить, что на этой же онлайновой площадки модель Redmi Note 8 с таким же объемом оперативной и встроенной памяти также стоит 199 долларов.
Происшествия
Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье
Авто
Land Rover Defender получит 500-сильный мотор BMW
Речь идет о 4,4-литровом моторе V8 с двойным турбонаддувом, который на X5 M выдает 625 лошадиных сил, но для Defender его дефорсируют до 500 сил.
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Политика
Соловьев высмеял спор Зеленского с военными в Донбассе
Ранее в Сети было опубликовано видео с участием президента Зеленского, который прибыл в зону разведения сил двух противоборствующих сторон в Донбассе.