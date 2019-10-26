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Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.

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