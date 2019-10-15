Армия и оружие

Журналистская правдаЖурналистская правдаМинобороны показало карту расстановки сил в Сирии

Российское оборонное ведомство представило на своем интернет-портале карту, на которой продемонстрирована расстановка сил на севере Сирийской Арабской Республики (САР), где войска ВС Турции подошли вплотную к правительственной армии. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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Минобороны России опубликовало карту расстановки сил на севере Сирии

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