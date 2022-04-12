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Минобороны показало пуски крылатых ракет «Калибр» из Черного моря по объектам на Украине

Министерство обороны России в телеграм-канале опубликовало
 видео пусков крылатых ракет «Калибр» с малого ракетного корабля по украинским объектам военной инфраструктуры.
REGNUM
«Экипаж малого ракетного корабля Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск крылатыми ракетами «Калибр» по назначенным наземным целям», — пояснили в ведомстве.
Известия
- В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы РФ нанесли очередной удар высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры ВСУ, - говорится в сообщении военного ведомства.
Комсомольская правда
Также на аэродроме Миргород уничтожены четыре украинских вертолета.
Военное дело

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Минобороны РФ показало пуски «Калибров» по объектам ВСУ
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