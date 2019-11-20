Армия и оружие

ИзвестияИзвестияМинобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка». Кадры были опубликованы в YouTube-аккаунте ведомства. На видео запечатлены стрельбы российских артиллеристов в Кузбассе.
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Минобороны показало видео испытаний модернизированных пушек

РБК16:11

Минобороны испытало модернизированные тяжелые САУ «Малка» — Видео

REGNUM16:49

Видео с испытаний артиллерийских установок «Малка» на Кузбассе появилось в Сети

Народные новости01:57

Россия показала испытания «Бога войны»

Lenta.ru09:43

Атомная артиллерия: работу гигантских пушек «Малка» показали на видео

Российская газета04:56

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

РИА Новости10:45

По навесной траектории: самоходки «Малка» поразили цели «врага» в Кузбассе

ТК Звездавчера в 12:23
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Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Lenta.ru 09:11
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Силуанов, Кудрин и Орешкин поспорили о непотраченном триллионе

Силуанов согласился с такой оценкой главы Счетной палаты, а вот на обвинения ответил, что неполное исполнение бюджета в этом году связано с более ответственным подходом к расходам и уходом от авансовых платежей - из-за нового подхода все траты бюджета сместились на несколько месяцев вперед.
Будущее России. Национальные проекты 11:40
Авто

Старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора выставили на продажу

Как утверждает хозяин автомобиля, эту машину сделали в Тольятти в 1986 году, в первый месяц после запуска "ноль восемьдесят третьей" модификации.
Wroom.ru вчера в 03:44
Хоккей

Агент Флёри назвал отражённый своим клиентом бросок «сейвом столетия»

Хоккейный агент Аллан Уолш, представляющий интересы голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри, прокомментировал действия своего клиента в матче регулярного чемпионата НХЛ с „Торонто Мэйпл Лифс“ (4:2). За четыре минуты до конца третьего периода Флёри стал автором одного из лучших сейвов сезона.
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Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

Несколькими днями ранее скандал в процессе обсуждения войны в Донбассе (а именно – "формулы Штайнмайера") произошел в прямом эфире российского телеканала - ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
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Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Команда ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего под руководством профессора Трея Айдекера вывела точную формулу пересчета собачьего возраста в человеческий.
МедиаПоток 18 ноября в 08:57
Политика

У самолета Зеленского отказал двигатель

Президент Украины Владимир Зеленский с опозданием прибудет в Очаков Николаевской области встречать корабли ВМС Украины из-за технической неисправности самолета.
Известия 15:30
Общество

Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»

Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
ТИА 03:47
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

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Напомним, что 17 октября кандидатуру Салливана на пост посла выдвинул президент страны Дональд Трамп, а утверждение в этой должности произойдет после поддержки кандидатуры Сенатом в полном составе.
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Все смартфоны Samsung линейки Galaxy A получат Android 10 из коробки

Самой младшей моделью обновленной линейки Samsung Galaxy A станет смартфон Galaxy A01.
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Политика

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
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Экономика

В гильдии пекарей и кондитеров сделали прогноз по росту цен на хлеб

Ранее гильдия прогнозировала, что по итогам 2019 года на 6,5-7% вырастут цены на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки.
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Горбачев прокомментировал слова Путина о причинах распада СССР

Ранее 20 ноября Путин заявил, что распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
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Озвучены цены на новую Hyundai Sonata для России

Российский офис компании Hyundai назвал цены на новую Hyundai Sonata для России, сообщив, что поставки машин стартовали.
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Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко пояснил, почему украинские власти не стали восстанавливать полноценный автомобильный мост в районе Станицы Луганской Владимир Зеленский посетил Луганскую область и принял участие в открытии моста близ Станицы Луганской.
Украина.ру 09:53
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Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии

Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости 04:37
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Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
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Сбербанк сможет стать крупным акционером Mail.ru Group

Через три года Сбербанк сможет получить до 22% капитала Mail.ru Group (MRG), следует из совместного сообщения компаний о подписании обязывающих документов по совместному предприятию (СП) в сфере еды и транспорта.
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Армия и оружие

Видео с ракетным комплексом «Панцирь-С1» появилось в Сети

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В Латвии решили приостановить трансляцию девяти российских телеканалов

В Латвии решили приостановить вещание девяти российских телеканалов, сообщает РИА Новости.
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Норвежская армия нуждается в новых танках ввиду размещения Россией модернизированных Т-80БВМ на границе с Норвегией и Финляндией.
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Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
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Космос

Virgin Galactic начала подготовку космических туристов

Обратная связь, которую первые пассажиры предоставят Virgin Galactic, поможет компании усовершенствовать свою модель в будущем.
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Армия и оружие

«Он просто исчез со всех радаров»: На том берегу Атлантики потеряли российский «шпионский» корабль - СМИ

На самом же деле, уверен Саттон, корабль "шпионит" за подводными коммуникациями, многие из которых - военные.
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Путин откроет движение по первым двум Московским центральным диаметрам

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии открытия движения по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД), которые получили название благодаря сквозному характеру пересечения города.
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