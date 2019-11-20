Армия и оружие

ИзвестияИзвестияМинобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка». Кадры были опубликованы в YouTube-аккаунте ведомства. На видео запечатлены стрельбы российских артиллеристов в Кузбассе.
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Россия показала испытания «Бога войны»

Lenta.ru09:43

Минобороны испытало модернизированные тяжелые САУ «Малка» — Видео

REGNUM16:49

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

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Минобороны показало видео испытаний модернизированных пушек

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Атомная артиллерия: работу гигантских пушек «Малка» показали на видео

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Видео с испытаний артиллерийских установок «Малка» на Кузбассе появилось в Сети

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По навесной траектории: самоходки «Малка» поразили цели «врага» в Кузбассе

ТК Звездавчера в 12:23
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Медсправка на права: десять вопросов о новых правилах

Минздрав РФ утвердил новые правила прохождения медкомиссий для желающих получить, поменять или восстановить права.
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Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
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Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях

Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
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В России может появиться быстрый интернет для поездов и самолетов

Российские поезда и самолеты хотят обеспечить высокоскоростным интернетом.
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Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
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