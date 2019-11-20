Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка». Кадры были опубликованы в YouTube-аккаунте ведомства. На видео запечатлены стрельбы российских артиллеристов в Кузбассе.

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

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