Армия и оружие
ИзвестияМинобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка». Кадры были опубликованы в YouTube-аккаунте ведомства. На видео запечатлены стрельбы российских артиллеристов в Кузбассе.
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Видео с испытаний артиллерийских установок «Малка» на Кузбассе появилось в Сети
Народные новости01:57
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