Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США
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Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США
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Минобороны опубликовало видео перехвата разведывательного самолета RС-135 ВВС США над Черным морем. Оно размещено на YouTube-канале ведомства. В ролике показан американский самолет.В источнике
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Минобороны РФ опубликовало видео перехвата американского RC-135 над Черным морем
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Российские истребители перехватили самолёты США над водами Баренцева и Чёрного морей
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