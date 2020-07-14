Армия и оружие
РБКМинобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США
Минобороны опубликовало видео перехвата разведывательного самолета RС-135 ВВС США над Черным морем. Оно размещено на YouTube-канале ведомства. В ролике показан американский самолет.
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Армия и оружие
После боя на границе Азербайджана и Армении умер еще один солдат
Вести.Ru 12 июля в 14:51
Политика
Евросоюз исключил из списка безопасных стран Сербию и Черногорию
Евросоюз обновил список стран, жителям которых разрешен въезд во время пандемии коронавируса, исключив из перечня Черногорию и Сербию.
Известия 10:26
Общество
Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях
Речь идет о версии с попаданием в самолет ракеты, якобы выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук".
Народные новости вчера в 14:13
Общество
Более сотни человек задержаны на акции против Лукашенко в Минске
Телеканал 360° 17:05
Происшествия
В Москве из-за сильного ветра повалено более 20 деревьев
Сильный ветер привел к падению более 20 деревьев в разных округах Москвы, повреждено около десяти машин.
ТАСС 16:59
Гаджеты
Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook
Компания-производитель персональных компьютеров и ноутбуков Apple предупреждает пользователей MacBook, MacBook Pro или MacBook Air о риске при заклеивании видеокамер на устройствах.
ПРАЙМ вчера в 08:19
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Космос
Японский космический зонд доставит капсулу с астероида 6 декабря
Японский космический зонд "Хаябуса-2" доставит к Земле капсулу с пробами грунта астероида Рюгу 6 декабря этого года, говорится в совместном заявлении Японского аэрокосмического агентства JАХАи Австралийского космического агентства ASA.
РИА Новости 00:54
Политика
В ЛДПР назвали кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
State Duma Russia / via Globallookpress.com Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что в случае отставки губернатора Хабаровского края Сергея Фургала должность временно исполняющего обязанности главы региона должен занять представитель этой же партии.
РЕН ТВ 06:03
Общество
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
В ПФР опровергают информацию растиражированную российскими СМИ о единовременной денежной компенсации пенсионерам 1953-1967 годов рождения.
Evo-rus.com 13:19
Происшествия
Обувной склад загорелся в подмосковном Долгопрудном
Пожар произошел на обувном складе в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщается на странице МЧС России в Telegram-канале.
РБК 16:38
Авто
Внешность нового Mercedes-Benz S-Class показали на рендерах
При создании изображений нового Mercedes-Benz S-Class W223 дизайнеры руководствовались многочисленными утечками и шпионскими фотографиями роскошного седана.
SpeedMe 10:44
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
Происшествия
Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден
Полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.
ТАСС 16:24
Кино
Опубликован трейлер нового сезона «Люцифера»
Netflix опубликовал на YouTube-канале трейлер пятого сезона сериала «Люцифер», повествующего о дьяволе в исполнении Тома Эллиса, решившего пожить как человек в Лос-Анджелесе и помогать в расследовании преступлений.
Газета Кемерова 16:42
Общество
Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
РИА Новости 15:12
Армия и оружие
Армения объявила о десяти сбитых азербайджанских беспилотниках
Вооруженные силы Армении сбили около десяти беспилотных летательных аппаратов Азербайджана, заявил руководитель созданного в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе информационного центра Арцрун Ованнисян.
Интерфакс 15:36
Политика
МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией
Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году.
Известия 11:57
Политика
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК 12:39
Общество
Бэнкси нарисовал граффити на тему коронавируса в метро Лондона
Британский уличный художник Бэнкси вновь нарисовал граффити на тему пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 15:00
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду
Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
Политика
Профильный комитет ГД одобрил поправки о трехдневном голосовании
Профильный комитет Госдумы одобрил поправки о трехдневном голосовании на выборах, об этом заявил заместитель председателя комитета.
Политика Сегодня 12:35