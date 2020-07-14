Армия и оружие

РБКРБКМинобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США

Минобороны опубликовало видео перехвата разведывательного самолета RС-135 ВВС США над Черным морем. Оно размещено на YouTube-канале ведомства. В ролике показан американский самолет.
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Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США

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Перехват самолета-разведчика НАТО у границ России показали на видео

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Над Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики НАТО

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Евросоюз исключил из списка безопасных стран Сербию и Черногорию

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Речь идет о версии с попаданием в самолет ракеты, якобы выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук".
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Более сотни человек задержаны на акции против Лукашенко в Минске

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Сильный ветер привел к падению более 20 деревьев в разных округах Москвы, повреждено около десяти машин.
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Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook

Компания-производитель персональных компьютеров и ноутбуков Apple предупреждает пользователей MacBook, MacBook Pro или MacBook Air о риске при заклеивании видеокамер на устройствах.
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Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
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В ЛДПР назвали кандидатов на пост врио главы Хабаровского края

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Общество

ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату

В ПФР опровергают информацию растиражированную российскими СМИ о единовременной денежной компенсации пенсионерам 1953-1967 годов рождения.
Evo-rus.com 13:19
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Происшествия

Обувной склад загорелся в подмосковном Долгопрудном

Пожар произошел на обувном складе в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщается на странице МЧС России в Telegram-канале.
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Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей

Вести.Ru 01:31
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Общество

В Москве за сутки умерли 29 человек с коронавирусом

РБК 16:15
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Авто

Внешность нового Mercedes-Benz S-Class показали на рендерах

При создании изображений нового Mercedes-Benz S-Class W223 дизайнеры руководствовались многочисленными утечками и шпионскими фотографиями роскошного седана.
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В Госдуму внесли законопроект о запрете однополых браков

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Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
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Продюсер «Ласкового мая» Разин похудел на 43 килограмма

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Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
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Происшествия

Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден

Полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.
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Опубликован трейлер нового сезона «Люцифера»

Netflix опубликовал на YouTube-канале трейлер пятого сезона сериала «Люцифер», повествующего о дьяволе в исполнении Тома Эллиса, решившего пожить как человек в Лос-Анджелесе и помогать в расследовании преступлений.
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Обладатели ПК получили возможность запустить игру Death Stranding

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Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
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Кино

Студия Marvel решила выбрать нового главного злодея для своих фильмов

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Армия и оружие

Армения объявила о десяти сбитых азербайджанских беспилотниках

Вооруженные силы Армении сбили около десяти беспилотных летательных аппаратов Азербайджана, заявил руководитель созданного в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе информационного центра Арцрун Ованнисян.
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МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией

Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году.
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Политика

Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
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Бэнкси нарисовал граффити на тему коронавируса в метро Лондона

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Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду

Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
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Профильный комитет ГД одобрил поправки о трехдневном голосовании

Профильный комитет Госдумы одобрил поправки о трехдневном голосовании на выборах, об этом заявил заместитель председателя комитета.
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