Армия и оружие
РБКМинобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США
Минобороны опубликовало видео перехвата разведывательного самолета RС-135 ВВС США над Черным морем. Оно размещено на YouTube-канале ведомства. В ролике показан американский самолет.
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Российские истребители вылетали для сопровождения американского самолета-разведчика над Японским морем
Телеканал Санкт-Петербург11 июля в 17:01
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Политика
Россия и США отметили высокий уровень взаимопомощи в период пандемии
"В ходе беседы был отмечен высокий уровень взаимопомощи, оказываемой государствами в период пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Трамп утвердил санкции против Китая и отменил преференции для Гонконга
Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга и указ об отмене преференций для этого специального административного района КНР.
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Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:50
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«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru 11:10
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В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
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Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения причин вспышки пневмонии
Эксперты Всемирной организации здравоохранения приедут в Казахстан с целью выяснения причин роста числа заболевших пневмонией.
Pravda.Ru 07:38
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Хет-трик Пашалича помог «Аталанте» разгромить «Брешию» в матче серии А
"Аталанта" одержала крупную победу над "Брешией" в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.
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США выделят на создание стратегических ракет $85 млрд до конца года
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Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
CT news 10:45
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Эксперты рассказали, как обезопасить мобильный банк от мошенников
Современные смартфоны имеют не только функцию связи и выхода в интернет, но и платежного средства, что привлекает внимание злоумышленников: обезопасить мобильный банк и средства от мошенников можно при помощи антивирусных программ, двухфакторной аутентификации и соблюдения правил цифровой гигиены, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
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Происшествия
Ликвидировано открытое горение на складе в Долгопрудном
В городе Долгопрудный Московской области пожарные ликвидировали открытое горение на обувном складе, вспыхнувшем накануне поздно вечером.
Вести.Ru 19:40
Шоу-бизнес
Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет
Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
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Американская вакцина против COVID-19 вызвала иммунный ответ
Экспериментальная вакцина против COVID-19, которую разрабатывает американская компания Moderna, смогла вызвать иммунный ответ у всех добровольцев на ранней стадии исследования.
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Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой
Российский пилот Ф-1 Даниил Квят, защищающий цвета команды "Альфа Таури", объяснил причину, по которой второй раз не встал на одно колено перед началом гонки.
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В Приморье до 31 июля продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
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1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
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Армия и оружие
Столтенберг предложил сделать НАТО более глобальным альянсом
Организация Североатлантического договора (НАТО) должна стать более глобальной, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 13 июля в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.
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Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду
Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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В России испытали электродвигатель на основе технологий сверхпроводимости
Россия первой в мире провела испытания электродвигательной установки, созданной на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости и питающейся полностью от аккумулятора, рассказали РИА Новости в Фонде перспективных исследований.
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В Азербайджане заявили об обстреле села военными из Армении
Вооруженные силы Армении обстреляли из крупнокалиберного оружия и артиллерии азербайджанское село Дондар Гушчу в Товузском районе, заявил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.
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Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка
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Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
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CT news вчера в 18:24
Здоровье
Количество «тяжелых» пациентов с COVID-19 продолжает расти в Приморье
По данным на 13 июля, 56 пациентов находятся в тяжелом состоянии, у 594 человек — средняя форма COVID-19.
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Неочевидные признаки умных людей названы пользователями соцсетей
Комсомольская правда 11:00