Армия и оружие

РБКРБКМинобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США

Минобороны опубликовало видео перехвата разведывательного самолета RС-135 ВВС США над Черным морем. Оно размещено на YouTube-канале ведомства. В ролике показан американский самолет.
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Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США

РБК15:41

Российские истребители перехватили самолёты США над водами Баренцева и Чёрного морей

RT на русском15:05

Российские истребители вылетали для сопровождения американского самолета-разведчика над Японским морем

Телеканал Санкт-Петербург11 июля в 17:01

Россия пресекла разведку НАТО у своих границ

Рамблер11:12

Российские истребители вылетали на перехват самолетов-разведчиков США и Норвегии

ТАСС09:38

Над Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики НАТО

РИА Новости09:16

Российские истребители вылетали перехват нескольких самолетов НАТО

Газета.Ru13:07
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Политика

ЦИК Белоруссии зарегистрировал 5 кандидатов в президенты

Газета.Ru 11:08
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Россия и США отметили высокий уровень взаимопомощи в период пандемии

"В ходе беседы был отмечен высокий уровень взаимопомощи, оказываемой государствами в период пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга и указ об отмене преференций для этого специального административного района КНР.
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
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Обладатели ПК получили возможность запустить игру Death Stranding

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Райан Рейнольдс поиздевался в Сети над Брэдом Питтом

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Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения причин вспышки пневмонии

Эксперты Всемирной организации здравоохранения приедут в Казахстан с целью выяснения причин роста числа заболевших пневмонией.
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Хет-трик Пашалича помог «Аталанте» разгромить «Брешию» в матче серии А

"Аталанта" одержала крупную победу над "Брешией" в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 17:41
Армия и оружие

США выделят на создание стратегических ракет $85 млрд до конца года

Новый День вчера в 20:05
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Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
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Эксперты рассказали, как обезопасить мобильный банк от мошенников

Современные смартфоны имеют не только функцию связи и выхода в интернет, но и платежного средства, что привлекает внимание злоумышленников: обезопасить мобильный банк и средства от мошенников можно при помощи антивирусных программ, двухфакторной аутентификации и соблюдения правил цифровой гигиены, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
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Ликвидировано открытое горение на складе в Долгопрудном

В городе Долгопрудный Московской области пожарные ликвидировали открытое горение на обувном складе, вспыхнувшем накануне поздно вечером.
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Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет

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Экспериментальная вакцина против COVID-19, которую разрабатывает американская компания Moderna, смогла вызвать иммунный ответ у всех добровольцев на ранней стадии исследования.
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Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой

Российский пилот Ф-1 Даниил Квят, защищающий цвета команды "Альфа Таури", объяснил причину, по которой второй раз не встал на одно колено перед началом гонки.
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В Приморье до 31 июля продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса, продлен в Приморье до 31 июля.
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В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
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Армия и оружие

Столтенберг предложил сделать НАТО более глобальным альянсом

Организация Североатлантического договора (НАТО) должна стать более глобальной, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 13 июля в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.
ИА Красная Весна вчера в 06:50
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Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду

Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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В России испытали электродвигатель на основе технологий сверхпроводимости

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РИА Новости 20:04
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В Азербайджане заявили об обстреле села военными из Армении

Вооруженные силы Армении обстреляли из крупнокалиберного оружия и артиллерии азербайджанское село Дондар Гушчу в Товузском районе, заявил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.
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Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor.
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Количество «тяжелых» пациентов с COVID-19 продолжает расти в Приморье

По данным на 13 июля, 56 пациентов находятся в тяжелом состоянии, у 594 человек — средняя форма COVID-19.
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Неочевидные признаки умных людей названы пользователями соцсетей

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Как работают Яндекс.Новости?
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