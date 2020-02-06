Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
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Политика
В Конституции может появиться понятие «федеральные территории»
На заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию предложили внести понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением, сообщил сенатор Андрей Клишас.
Политика
Гендиректор «МиГа» Тарасенко возглавил компанию «Сухой»
Тарасенко на новой должности займется созданием дивизиона военной авиации ОАК на базе «Сухого» и АО РСК «МиГ».
Общество
Журнал Time поместил на обложку Си Цзиньпина в медицинской маске
Американский журнал Time поместил на обложку нового номера портрет председателя КНР Си Цзиньпина, на котором китайский лидер изображен в медицинской маске.
Политика
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Спорт
Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке покончить с собой
Российские СМИ в четверг сообщили о попытке суицида четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой.
Общество
Путин потребовал отбирать лицензии у завышающих цены на маски аптек
Президент России Владимир Путин предложил закрыть аптеки, которые завышают цены на защитные медицинские маски, передает ТАСС.
Политика
Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке
Российская экономика в XX веке упала из-за того, что Россия "кормила" республики СССР, которые затем вышли из состава Союза в 1991 году, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Политика
Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Здоровье
Нарколог называет самый опасный алкогольный напиток для россиян
Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский назвал алкогольный напиток, являющийся самым опасным для здоровья человека.
Технологии
Уязвимость в WhatsApp позволяла читать локальные файлы
Посредством desktop-версии мессенджера и подключения к компьютеру WhatsApp for iPhone она позволяла осуществлять межсайтовый скриптинг и читать локальные файлы на Windows и macOS.
Общество
Жан-Поль Готье объяснил «некрасивость» русских мужчин
Гаджеты
IOS 13.4 сможет превращать iPhone и Apple Watch в ключи от автомобиля
Стало известно о том, что в первой бета-версии программной платформы iOS 13.4, которая была выпущена вчера, имеется API CarKey, благодаря которому пользователи смогут использовать смартфоны iPhone и смарт-часы Apple Watch в качестве ключей для транспортных средств с поддержкой технологии NFC.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Армия и оружие
Начальник Генштаба России и главком ВС НАТО встретились в Баку
В Баку начальник Генштаба России Валерий Герасимов встретился с главкомом вооруженных сил НАТО Тодом Уолтерсом.
Политика
Пелоси разорвала текст выступления Трампа в Конгрессе США
Демократ Нэнси Пелоси, которая является противницей Дональда Трампа, демонстративно разорвала текст выступления президента США, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Культура
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве вора в законе Япончика
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под полный контроль Саракиб в Идлибе
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала, почему развелась с Богомоловым
Сама артистка откровенно рассказала о разводе с режиссером. По словам Дарьи Мороз, именно она стала инициатором разрыва.
Происшествия
Силовики задержали министра транспорта Карелии
Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов задержан по подозрению во взятке.
Происшествия
39-летний кузбассовец сжег детей и их бабушку из-за алиментов
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 560 человек
Число жертв коронавируса в Китае достигло 563 человек, об этом 6 февраля сообщает Al Jazeera со ссылкой на официальные источники в министерстве здравоохранения Китая.
Авто
Toyota Highlander получила спортивную версию XSE
Японский автопризводитель Toyota на автосалоне в Чикаго презентовал спортивную модификацию среднеразмерного кроссовера Highlander.
Здоровье
Казахстан ввел запрет на экспорт медицинских масок из-за коронавируса
Казахстан ввел запрет на экспорт медицинских масок и прорабатывает вопрос их закупки за рубежом из-за коронавируса, сообщил в четверг официальный представитель министерства здравоохранения республики Диас Ахметшарип.