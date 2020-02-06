Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М

Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Минобороны опубликовало видео с первым полетом модернизированного Ту-160М в Казани

Татар-информ09:28

Первый полет модернизированного ракетоносца Ту-160М показали на видео

Телеканал 360°07:44

Минобороны РФ показало видео первого полета нового бомбардировщика

URA.Ru07:29

Минобороны опубликовало видео первого полета Ту-160М «Игорь Сикорский»

ТАСС07:21

Минобороны показало полет первого бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М над Казанью

БИЗНЕС Online07:18

Появилось видео первого полета модернизированного ракетоносца Ту-160М в небе над Казанью

Вести Татарстан08:37

ВИДЕО: военные показали первый полет модернизированного «Белого лебедя»

Mil.Press Военное07:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Политика

В Конституции может появиться понятие «федеральные территории»

На заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию предложили внести понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением, сообщил сенатор Андрей Клишас.
Коммерсантъ 04:49
Политика

Гендиректор «МиГа» Тарасенко возглавил компанию «Сухой»

Тарасенко на новой должности займется созданием дивизиона военной авиации ОАК на базе «Сухого» и АО РСК «МиГ».
РБК 09:59
Общество

Журнал Time поместил на обложку Си Цзиньпина в медицинской маске

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера портрет председателя КНР Си Цзиньпина, на котором китайский лидер изображен в медицинской маске.
РИА Новости 08:53
Политика

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
РИА Новости 09:34
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ вчера в 15:24
Спорт

Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке покончить с собой

Российские СМИ в четверг сообщили о попытке суицида четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой.
РИА Новости 10:03
Общество

Путин потребовал отбирать лицензии у завышающих цены на маски аптек

Президент России Владимир Путин предложил закрыть аптеки, которые завышают цены на защитные медицинские маски, передает ТАСС.
РБК вчера в 08:56
Политика

Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке

Российская экономика в XX веке упала из-за того, что Россия "кормила" республики СССР, которые затем вышли из состава Союза в 1991 году, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
РИА Новости 05:34
Политика

Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
BFM.ru 09:03
Технологии

Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

Политическая Экспертиза вчера в 12:13
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Энергетика

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Вести.Ru вчера в 04:31
Здоровье

Нарколог называет самый опасный алкогольный напиток для россиян

Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский назвал алкогольный напиток, являющийся самым опасным для здоровья человека.
The Penza Post 07:08
Технологии

Уязвимость в WhatsApp позволяла читать локальные файлы

Посредством desktop-версии мессенджера и подключения к компьютеру WhatsApp for iPhone она позволяла осуществлять межсайтовый скриптинг и читать локальные файлы на Windows и macOS.
News.ru 08:43
Футбол

Малком попал в состав «Зенита» на матч впервые за полгода

Газета.Ru 10:05
Происшествия

Суд приговорил брата Тельмана Исмаилова к 17 годам колонии

Ведомости 10:01
Общество

Жан-Поль Готье объяснил «некрасивость» русских мужчин

РИА Новости 07:56
Гаджеты

IOS 13.4 сможет превращать iPhone и Apple Watch в ключи от автомобиля

Стало известно о том, что в первой бета-версии программной платформы iOS 13.4, которая была выпущена вчера, имеется API CarKey, благодаря которому пользователи смогут использовать смартфоны iPhone и смарт-часы Apple Watch в качестве ключей для транспортных средств с поддержкой технологии NFC.
3DNews 08:38
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ 03:51
Армия и оружие

Начальник Генштаба России и главком ВС НАТО встретились в Баку

В Баку начальник Генштаба России Валерий Герасимов встретился с главкомом вооруженных сил НАТО Тодом Уолтерсом.
Московский Комсомолец 09:25
Политика

Пелоси разорвала текст выступления Трампа в Конгрессе США

Демократ Нэнси Пелоси, которая является противницей Дональда Трампа, демонстративно разорвала текст выступления президента США, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Москва 24 вчера в 03:11
Культура

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
ToDay News Ufa 04 февраля в 23:34
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве вора в законе Япончика

RT на русском 09:10
Армия и оружие

Сирийская армия взяла под полный контроль Саракиб в Идлибе

Известия вчера в 14:17
Шоу-бизнес

Дарья Мороз рассказала, почему развелась с Богомоловым

Сама артистка откровенно рассказала о разводе с режиссером. По словам Дарьи Мороз, именно она стала инициатором разрыва.
RuNews24.ru 08:12
Происшествия

Силовики задержали министра транспорта Карелии

Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов задержан по подозрению во взятке.
ТАСС 09:54
Происшествия

39-летний кузбассовец сжег детей и их бабушку из-за алиментов

Что происходит 10:08
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило 560 человек

Число жертв коронавируса в Китае достигло 563 человек, об этом 6 февраля сообщает Al Jazeera со ссылкой на официальные источники в министерстве здравоохранения Китая.
REGNUM 02:59
Авто

Toyota Highlander получила спортивную версию XSE

Японский автопризводитель Toyota на автосалоне в Чикаго презентовал спортивную модификацию среднеразмерного кроссовера Highlander.
Letnews.ru 02:00
Здоровье

Казахстан ввел запрет на экспорт медицинских масок из-за коронавируса

Казахстан ввел запрет на экспорт медицинских масок и прорабатывает вопрос их закупки за рубежом из-за коронавируса, сообщил в четверг официальный представитель министерства здравоохранения республики Диас Ахметшарип.
РИА Новости 05:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное