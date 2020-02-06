Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М

Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
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Минобороны показало видео модернизированного ракетоносца Ту-160М

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