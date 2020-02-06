Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
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Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
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Обвиненный в государственный измене 69-летний Виктор Королев изобличал иностранных разведчиков на территории России.
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Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче шведского этапа Евротура.
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Первый фрегат с российским двигателем спустят на воду до 1 июля
Российский фрегат "Адмирал Головко" планируют спустить на воду до 1 июля 2020 года, заявил агентству ТАСС генеральный директор "Северной верфи" Игорь Пономарев.
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Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
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В аэропорту Москвы задержали и депортировали пятерых граждан Израиля
Пятерых граждан Израиля задержали при прохождении паспортного контроля сотрудники пограничной службы в московском международном аэропорту «Шереметьево».
Армия и оружие
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Министр транспорта Карелии задержан по делу о взятке
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Какие пять игр Ubisoft выпустит до 31 марта 2021 года?
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В Москве ребенок ушел из детского сада во время тихого часа
Полицейские Северо-западного округа вернули родителям шестилетнего сына, ушедшего из детского сада, сообщает начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
Политика
В Конституцию предложено добавить территории прямого подчинения
В Конституцию предложено добавить территории прямого подчинения Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас поддержал идею предусмотреть в Основном законе создание в РФ территорий прямого федерального подчинения.