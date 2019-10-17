Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019". Как отмечается в сообщении оборонного ведомства, маневры проходили под руководством Владимира Путина, командный пункт находился в Национальном центре управления обороной.
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с чего всё началось
В России проходят стратегические командно-штабные учения «Гром-2019». В рамках масштабных мероприятий военные осуществили пуски крылатых и баллистических ракет, говорится в сообщении Минобороны России. Управление запусками проходило из Национального центра управления обороной Российской Федерации.ТК Звезда07:35
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Под руководством Путина производились пуски ракет в ходе стратегических учений «Гром-2019»
Государственные Вести09:33
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