Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019»

Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019". Как отмечается в сообщении оборонного ведомства, маневры проходили под руководством Владимира Путина, командный пункт находился в Национальном центре управления обороной.
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с чего всё началось

Военные запустили баллистические и крылатые ракеты на учениях «Гром-2019»

В России проходят стратегические командно-штабные учения «Гром-2019». В рамках масштабных мероприятий военные осуществили пуски крылатых и баллистических ракет, говорится в сообщении Минобороны России. Управление запусками проходило из Национального центра управления обороной Российской Федерации.
ТК Звезда07:35

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Появилось видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»

Известия10:49

Минобороны показало видео пусков крылатых ракет на учениях «Гром-2019»

РБК10:40

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Вести.Ru14:13

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Государственные Вести09:33

Появилось видео пуска крылатых и баллистических ракет на учениях «Гром»

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