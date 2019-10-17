Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019»

Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019". Как отмечается в сообщении оборонного ведомства, маневры проходили под руководством Владимира Путина, командный пункт находился в Национальном центре управления обороной.
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с чего всё началось

Военные запустили баллистические и крылатые ракеты на учениях «Гром-2019»

В России проходят стратегические командно-штабные учения «Гром-2019». В рамках масштабных мероприятий военные осуществили пуски крылатых и баллистических ракет, говорится в сообщении Минобороны России. Управление запусками проходило из Национального центра управления обороной Российской Федерации.
ТК Звезда07:35

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Испытания ядерной триады России под руководством Путина показали на видео

Lenta.ru08:50

Минобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019»

РИА Новости09:18

Появилось видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»

Известия10:49

Под руководством Путина производились пуски ракет в ходе стратегических учений «Гром-2019»

Государственные Вести09:33

Минобороны показало видео пусков крылатых ракет на учениях «Гром-2019»

РБК10:40

В рамках учений «Гром-2019» состоялись пуски баллистических и крылатых ракет

RT на русском11:40

Путин возглавил учения с пусками баллистических и крылатых ракет

РЕН ТВ07:31
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Россия отрепетировала ракетный кошмар. Видео

Вести.UZ11:52
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 13:36, Ашберн
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