Армия и оружие

ИзвестияИзвестияМинобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море

Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота. Ролик доступен на официальном YouTube-канале ведомства. Боевые маневры проходили на севере Баренцева моря в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.
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с чего всё началось
Минобороны опубликовало
 на своем YouTube-канале видео запуска ракет из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Кинжал» во время учений кораблей арктической группировки Северного флота.
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