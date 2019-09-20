с чего всё началось

Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота. Ролик доступен на официальном YouTube-канале ведомства. Боевые маневры проходили на севере Баренцева моря в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.

Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море

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Спорт ОКР считает слухами информацию о возможном отстранении России от ОИ Олимпийский комитет России называет слухами информацию о том, что отечественную сборную могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря организации.

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