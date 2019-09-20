Армия и оружие
ИзвестияМинобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота. Ролик доступен на официальном YouTube-канале ведомства. Боевые маневры проходили на севере Баренцева моря в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.
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с чего всё началось
Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видео запуска ракет из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Кинжал» во время учений кораблей арктической группировки Северного флота.РБК04:47
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Корабли Северного флота отразили воздушную атаку у Земли Франца-Иосифа
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