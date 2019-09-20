с чего всё началось

Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота. Ролик доступен на официальном YouTube-канале ведомства. Боевые маневры проходили на севере Баренцева моря в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.

Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море

Происшествия В Чечне задержали трех колдунов Двух женщин и одного мужчину, подозреваемых в колдовстве, задержали в Чечне. Об этом сообщил телеканал «Грозный».

Политика Bloomberg: Путин планирует одобрить Парижское соглашение по климату Президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов объяснил, почему променял Бузову на Костенко Анастасию Костенко называли разлучницей, ведь именно к ней ушел Дмитрий Тарасов, который был в браке с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.

Армия и оружие Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Шоу-бизнес У Евгения Кузина и Александры Артемовой родился ребенок Еще до появления ребенка на свет экс-участники шоу «Дом-2» делились последними новостями о беременности в своих соцсетях.

Здоровье ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.

Армия и оружие Шойгу назвал главную угрозу для России Говоря о ситуации в мире, министр выразил надежду, что вопрос участия России в полномасштабной войне сейчас не стоит.

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Общество В России ужесточат правила призыва в армию В Минобороны РФ разработали более жесткие правила призыва в армию.

Армия и оружие Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток.

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Происшествия Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков, их привезли в Германию, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.

Политика Никакой «формулы Штайнмайера» не существует — Порошенко Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко заявил, что нет на самом деле никакой «формулы Штайнмайера» по урегулированию порядка проведения выборов в Донбассе.

Футбол «Шахтер» обыграл «Десну» в чемпионате Украины Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли черниговскую "Десну" в восьмом туре чемпионата Украины.

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Спорт Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.

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Гаджеты В России стартовали продажи новых iPhone В пятницу, 20 сентября, в России стартовали продаже. В связи с этим ритейлер re:Store открылся раньше.