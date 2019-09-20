с чего всё началось

Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота. Ролик доступен на официальном YouTube-канале ведомства. Боевые маневры проходили на севере Баренцева моря в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.

Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море

Армия и оружие Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Происшествия Массовая драка произошла в торговом центре в Уфе Драки между компанией молодых людей и охранниками торгового центра "Иремель" произошла в Уфе, передает ТАСС.

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Армия и оружие Шойгу не исключил отмену в России обязательного призыва в армию Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прокомментировал возможность отмены обязательного призыва в армию.

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Происшествия На Украине задержан подозреваемый в ДТП с 9 погибшими Водителя грузовика, подозреваемого в смертельном ДТП в Одесской области Украины, задержали сотрудники правоохранительных органов.

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Технологии ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя Ранее 20 сентября «Прайм» сообщало, что у некоторых клиентов банка возникли затруднения со входом в мобильный банк «ВТБ Онлайн».

Финансы Российские банки на треть сократили запасы валюты След нерезидентов Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.

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Происшествия 14 российских туристов пострадали в ДТП в Турции В курортном турецкой провинции Анталья произошло дорожно-транспортное происшествие с участием российских туристов, об этом 21 сентября сообщает издание CNN Turk.

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