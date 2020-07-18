Армия и оружие

Life.ruLife.ruМинобороны показало видео внезапной проверки боеготовности войск

Еще Напомним, 17 июля по приказу главнокомандующего ВС России Владимира Путина началась проверка боеготовности в войсках Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.
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Минобороны показало видео внезапной проверки войск

РБКвчера в 14:31

В Абхазии проходит внезапная проверка боеготовности российских войск

РИА Новости07:42

Минобороны показало видео внезапной проверки войск

Телеканал 360°вчера в 20:48

В Абхазии проходит внезапная проверка боеготовности войск России

Газета.Ru08:40

В Минобороны показали, как проходило начало внезапной проверки готовности войск

Невские Новостивчера в 12:39

Минобороны опубликовало видео начала внезапной проверки войск

Вести.Ruвчера в 12:35

На земле, воде и в воздухе: видео внезапной проверки боевой готовности

РЕН ТВвчера в 08:01
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Общество

В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе

По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
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Общество

Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков

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Космос

NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
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Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода.
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Игры

Запущена масштабная распродажа серии симуляторов грузовика

Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил масштабную распродажу серии симуляторов грузовика. Речь об играх компании SCS Software.
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Происшествия

Прокуратура начала проверку по факту затопления буксира в Красногорске

Красногорск, 18 июля 2020, 16:06 — REGNUM Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту затопления в Москва-реке буксира в подмосковном Красногорске.
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Фигурное катание

В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская

Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание.
РИА Новости 04:19
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Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
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Музыка

Пол Маккартни и Ринго Старр выпустят совместный альбом

Lenta.ru 03:28
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Происшествия

Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте локализован

Российская газета 06:34
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Происшествия

Четыре человека пострадали при взрыве газа в Кабардино-Балкарии

РБК 03:13
Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
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Общество

Вирусолог оценил исследование о раннем симптоме коронавируса

RT на русском 09:42
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Общество

Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму

Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
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Кино

Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Телеканал 360° 16 июля в 09:29
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Спорт

В GOG бесплатно раздают Warhammer 40,000: Rites of War

В GOG началась раздача Warhammer 40,000: Rites of War. Пользователи магазина смогут получить стратегию бесплатно до 19 июля.
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Игры

СМИ: в Microsoft Store появилась страница новой Call of Duty под кодовым названием

Журналисты профильных изданий предположили, что под этим кодовым названием зашифрована новая часть Call of Duty.
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Космос

Ученые уточнили возраст окончания формирования Луны

РИА Новости 16 июля в 11:10
Технологии

Собираемый в Иркутске МС-21 начали испытывать в «бассейне»

Самолёт МС-21, собираемый на Иркутском авиазаводе, начали испытывать в специальном бассейне, чтобы исключить попадание воды в двигатель, сообщил ИА «ИрСити» 17 июля в пресс-службе корпорации «Иркут», в которую входит иркутский завод.
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Киберспорт

Студии Sony поздравляют Sucker Punch с выходом Ghost of Tsushima

У студий Sony есть милая традиция поздравлять своих коллег с запуском новинок различным творчеством — чаще всего, уникальными рисунками своих художников.
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Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
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Авто

Правительство России установило правила продажи красивых автономеров

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Футбол

Россиянин Тугаринов включен в заявку «Эспаньола» на матч с «Сельтой»

Для 20-летнего футболиста, который является выпускником академии «Барселоны», попадание в заявку станет уже вторым в нынешнем сезоне — ранее Тугаринов был включен в число запасных в матче «Эспаньола» против «Бетиса» (0:1) 25 июня.
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В НГУ нашли новый способ лечения последствий коронавируса SARS CoV-2

Исследователи из Новосибирского государственного университета прибегли к помощи фотодинамической терапии, которая обычно используется в России для лечения ряда форм злокачественных новообразований.
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Гаджеты

NVIDIA представила новый «творческий» драйвер Studio 451.77

Пришло время запуска новой версии такого драйвера — NVIDIA Studio 451.77.
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Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
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Происшествия

В Мексике нашли тела 23 человек и сумки с останками

Массовое захоронение с останками по меньшей мере 23 человек обнаружено на территории штата Халиско на западе Мексики, говорится в сообщении, опубликованном на сайте местной прокуратуры.
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В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

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Мишустин подписал постановление об учреждении Дня работника транспорта

Профессиональный праздник День работника транспорта учрежден в России.
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«Ленивая смерть» в шаге от Путина? Профессор озвучил сенсационный «диагноз»

Как утверждает профессор, явственные симптомы этого заболевания проявились у бывшего президента Украины Виктора Ющенко.
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