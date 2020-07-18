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Происшествия В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. 226

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Хоккей «Нефтехимик» заключил контракт с канадским защитником Мелкиори Нижнекамский хоккейный клуб "Нефтехимик" на своем сайте сообщил о заключении контракта с канадским защитником Джулианом Мелкиори.

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