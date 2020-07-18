Армия и оружие

Rambler News ServiceRambler News ServiceМинобороны показало видео внезапной проверки войск и флотов

17 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о начале внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов, ряда других соединений и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.
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Минобороны опубликовало видео внезапной проверки войск

Парламентская газета06:19

На земле, воде и в воздухе: видео внезапной проверки боевой готовности

РЕН ТВвчера в 08:01

Минобороны показало видео внезапной проверки войск и флотов

Rambler News Service01:19

Минобороны показало видео внезапной проверки войск

Телеканал 360°вчера в 20:48

Опубликовано видео внезапной проверки войск

Российская газета03:17
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 11:35, Ашберн
Общество

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
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Фигурное катание

Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии

Чемпионка мира среди юниоров в парном катании Александровская погибла в Москве. Тело девушки было обнаружено возле дома на улице 1905 года.
Спорт-Экспресс 10:28
Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
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Армия и оружие

Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье

Внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного округов, о которой было объявлено 17 июля, не связана с нынешним армяно-азербайджанской конфликтом.
РБК 11:23
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Общество

Министр обороны Молдавии в ходе учений получил леща

Московский Комсомолец 11:13
Космос

«Возможно, Они существуют». Минобороны США не отрицают факт существования инопланетных рас

27 апреля 2020 года Минобороны Штатов официально рассекретило некоторые данные о пришельцах.
Аргументы недели 11:01
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru 08:21
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Кино

Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Телеканал 360° 16 июля в 09:29
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Хоккей

«Нефтехимик» заключил контракт с канадским защитником Мелкиори

Нижнекамский хоккейный клуб "Нефтехимик" на своем сайте сообщил о заключении контракта с канадским защитником Джулианом Мелкиори.
РИА Новости 11:19
Общество

Полицейские задержали у здания Госдумы более 20 ЛГБТ-активистов

Интерфакс 10:34
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Происшествия

В Якутии собаки загнали раненого лося в частный двор

РИА Новости 09:28
Происшествия

Прокурор не исключил умышленный поджог готического собора в Нанте

РБК 06:21
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Космос

Красивое замедленное видео показывает комету NEOWISE с орбиты Земли

Результат позволяет зрителям фильма ощутить, каково находиться на борту космической станции, пролетая 400 километров над Землей со скоростью 28 000 километров в час и наблюдая, как поднимается комета NEOWISE, о которой ММ ранее уже писали.
Машины и Механизмы 16 июля в 02:59
Общество

Британия остановила публикацию данных по смертям от коронавируса

Великобритания временно остановила публикацию ежедневных статистических данных о количестве умерших от коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 09:04
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Происшествия

СК начал проверку после попадания дизтоплива в Москву-реку

В Московском межрегиональном следственном управлении СК на транспорте начали проверку после затопления судна в Москве-реке и последовавшей утечки дизельного топлива в воду.
РБК 10:45
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Футбол

Белоус заявил, что Жалолиддинов будет определять игру «Локомотива» в ближайшие годы

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус, представляющий интересы полузащитника сборной Узбекистана Жасура Жалолиддинова, подтвердил, что его клиент продолжит карьеру в «Локомотиве».
Metaratings 10:57
Экономика

Минстрой России призвал снизить стоимость жилья

В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ вчера в 09:56
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Армия и оружие

В ДНР заявили о переходе на сторону ополчения силовика

Украинский силовик перешел на сторону самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
РИА Новости 09:02
3
Политика

В Молдавии экс-премьера Санду выдвинули кандидатом в президенты

Парламентская газета 09:35
Общество

Пираты похитили россиян и украинцев с танкера у берегов Бенина

РИА Новости 07:51
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Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
7,1K
Политика

Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину

РИА Новости 08:05
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Шоу-бизнес

Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Вследствие чего супруга не смогла отсудить квартиру и та осталась в кредитном агентстве. После чего Елена осталась без ожидаемых средств.
CT news вчера в 14:23
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Космос

«Роскосмос» подтвердил информацию NASA о «сверхбыстром» полете к МКС

Известия 10:06
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Общество

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

Интерфакс 03:10
3,7K
Общество

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Общество

Генсек ООН заявил, что коронавирус поставил человечество на колени

Пандемия коронавируса поставила человечество на колени и показала хрупкость этого мира.
Life.ru 10:09
4
Политика

В повестку саммита ЕС внесли вопрос о взглядах России на историю

В повестку первого после пандемии очного саммита ЕС внесли вопрос о России.
BFM.ru 16 июля в 14:13
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Происшествия

Годовалая девочка погибла под колесами автомобиля в Тульской области

Газета.Ru 08:53
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Здоровье

Мясников рассказал, кому полезно пить 3-4 чашки кофе в день

Доктор Мясников развенчал миф об опасности кофе и даже перечислил, кому полезно не ограничивать себя одной-двумя чашечками кофе в день.
Вести.Ru 08:49
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Как работают Яндекс.Новости?
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