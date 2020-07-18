Армия и оружие
Rambler News ServiceМинобороны показало видео внезапной проверки войск и флотов
17 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о начале внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов, ряда других соединений и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 11:35, Ашберн
Общество
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Фигурное катание
Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии
Чемпионка мира среди юниоров в парном катании Александровская погибла в Москве. Тело девушки было обнаружено возле дома на улице 1905 года.
Спорт-Экспресс 10:28
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Армия и оружие
Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье
Внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного округов, о которой было объявлено 17 июля, не связана с нынешним армяно-азербайджанской конфликтом.
РБК 11:23
Общество
Министр обороны Молдавии в ходе учений получил леща
Московский Комсомолец 11:13
Космос
«Возможно, Они существуют». Минобороны США не отрицают факт существования инопланетных рас
27 апреля 2020 года Минобороны Штатов официально рассекретило некоторые данные о пришельцах.
Аргументы недели 11:01
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru 08:21
Кино
Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Телеканал 360° 16 июля в 09:29
Хоккей
«Нефтехимик» заключил контракт с канадским защитником Мелкиори
Нижнекамский хоккейный клуб "Нефтехимик" на своем сайте сообщил о заключении контракта с канадским защитником Джулианом Мелкиори.
РИА Новости 11:19
Происшествия
В Якутии собаки загнали раненого лося в частный двор
РИА Новости 09:28
Космос
Красивое замедленное видео показывает комету NEOWISE с орбиты Земли
Результат позволяет зрителям фильма ощутить, каково находиться на борту космической станции, пролетая 400 километров над Землей со скоростью 28 000 километров в час и наблюдая, как поднимается комета NEOWISE, о которой ММ ранее уже писали.
Машины и Механизмы 16 июля в 02:59
Общество
Британия остановила публикацию данных по смертям от коронавируса
Великобритания временно остановила публикацию ежедневных статистических данных о количестве умерших от коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 09:04
Происшествия
СК начал проверку после попадания дизтоплива в Москву-реку
В Московском межрегиональном следственном управлении СК на транспорте начали проверку после затопления судна в Москве-реке и последовавшей утечки дизельного топлива в воду.
РБК 10:45
Футбол
Белоус заявил, что Жалолиддинов будет определять игру «Локомотива» в ближайшие годы
Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус, представляющий интересы полузащитника сборной Узбекистана Жасура Жалолиддинова, подтвердил, что его клиент продолжит карьеру в «Локомотиве».
Metaratings 10:57
Экономика
Минстрой России призвал снизить стоимость жилья
В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ вчера в 09:56
Армия и оружие
В ДНР заявили о переходе на сторону ополчения силовика
Украинский силовик перешел на сторону самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
РИА Новости 09:02
Политика
В Молдавии экс-премьера Санду выдвинули кандидатом в президенты
Парламентская газета 09:35
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
Шоу-бизнес
Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Вследствие чего супруга не смогла отсудить квартиру и та осталась в кредитном агентстве. После чего Елена осталась без ожидаемых средств.
CT news вчера в 14:23
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Интерфакс 03:10
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Общество
Генсек ООН заявил, что коронавирус поставил человечество на колени
Пандемия коронавируса поставила человечество на колени и показала хрупкость этого мира.
Life.ru 10:09
Политика
В повестку саммита ЕС внесли вопрос о взглядах России на историю
В повестку первого после пандемии очного саммита ЕС внесли вопрос о России.
BFM.ru 16 июля в 14:13
Здоровье
Мясников рассказал, кому полезно пить 3-4 чашки кофе в день
Доктор Мясников развенчал миф об опасности кофе и даже перечислил, кому полезно не ограничивать себя одной-двумя чашечками кофе в день.
Вести.Ru 08:49