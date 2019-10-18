Политика
Газета.RuМинобороны получило новые доказательства принадлежности России арктического шельфа
Вице-премьер Юрий Борисов заявил новых доказательствах принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, которые были получены Минобороны, сообщает РИА "Новости".
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Министерство обороны РФ провело дополнительные батиметрические и гравиметрические исследования, а также акустическое профилирование. Полагаю, что они будут достаточными для исчерпывающего обоснования нашей заявки на заседании комиссии, сессия которой состоится в феврале 2020 года
— Юрий Борисов, российский политикТелеканал Санкт-Петербург 08:54
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Экономика
Рада приняла госбюджет на 2020 год в первом чтении
Украинский парламент принял в первом чтении проект госбюджета на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, а также инфляцией на уровне в 6%. Решение поддержали 255 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Московский Комсомолец 08:45
Футбол
Драка в ВИП-ложе произошла во время матча между Украиной и Португалией
Во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года между украинской и португальской командами в ВИП-ложе произошёл конфликт между главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко, президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и его братом, почётным членом УЕФА Григорием Суркисом.
News.ru вчера в 14:04
Армия и оружие
Шойгу вручил орден Жукова Краснодарскому высшему военному училищу
Торжественная церемония награждения, на которой высокие государственные награды были закреплены на знаменах учебных заведений, прошла в Национальном центре управления обороной.
Кубанские новости 08:20
Шоу-бизнес
Пугачева по-прежнему просит подавать машину к вагону поезда
Промоутер Сергей Лавров заявил, что Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева по-прежнему просит подавать машину к вагону поезда.
Телепрограмма 00:29
Шоу-бизнес
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 05:48
Гаджеты
Motorola анонсировала выход нового смартфона RAZR 13 ноября
Компания Motorola анонсировала выпуск нового смартфона-раскладушки RAZR 13 ноября.
Актуальные Новости 02:46
Происшествия
Самолет из Москвы в Пхукет вынужденно сел в Ташкенте из-за дебошира
Самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind airlines, летевший из Москвы в Пхукет, вынужденно сел в Ташкенте из-за агрессивного пассажира, сообщил РИА Новости в четверг представитель аэропорта столицы Узбекистана.
РИА Новости вчера в 17:38
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик показали одинаковый вес
Sport-place 03:55
Армия и оружие
Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия
RT на русском 05:23
Политика
Эрдоган заявил, что не забудет «невежливое» письмо Трампа
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не забудет полученное им от американского коллеги Дональда Трампа "не имеющее ничего общего с вежливостью" письмо, но сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.
РИА Новости 08:51
Фигурное катание
Туктамышева прилетела в Лас-Вегас для выступления на этапе «Гран-при»
Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева поделилась в своем Instagram фотографией из Лас-Вегаса после прилета туда.
Спорт-Экспресс вчера в 03:47
Энергетика
«Нафтогаз» направит иск к «Газпрому» на $11 млрд
«Нафтогаз Украины» направит иск к «Газпрому» для компенсации возможного прекращения транзита газа.
Коммерсантъ 08:45
Космос
Сегодня над Землей пролетят пять огромных астероидов: «Челябинск» может повториться в любой миг
По сообщениям NASA сегодня космос приготовил для нашей планеты необычный сюрприз. Сразу пить огромных астероидов пролетят вблизиЗемли.
Экология Регионов 08:13
Экономика
Минэкономразвития предстоит в течение 2-х месяцев уточнить госдолю в «Ростелекоме» после покупки Tele2
Соглашение должно быть подписано в течение 4-х месяцев с момента выхода указа президента, следует из распоряжения правительства.
Финмаркет 08:57
Культура
В шоу «Орел и решка» вернется Регина Тодоренко
Культуромания 08:41
Общество
Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю
Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю по причине выполнения госзаказа по школьным автобусам и машинам скорой помощи.
Известия 08:44
Культура
Сибирские энергетики сняли клип к началу отопительного сезона
Рабочие Сибирской генерирующей компании к открытию отопительного сезона сняли клип «Трубопровод» (кавер на песню RASA «Пчеловод»), чтобы с юмором рассказать о своей профессии, сообщил глава отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олег Бритвин.
Взгляд.ру 07:14
Происшествия
В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой
В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.
RT на русском 04:02
Общество
Посольство России в Японии ответило на шутку об Олимпиаде на Курилах
Российское посольство в Японии прокомментировало слова губернатора Токио Юрико Коикэ, которая в шутку предложила провести часть Олимпийских игр 2020 года на южных Курильских островах.
RT на русском 01:47
Общество
Раскрыта смертельная опасность малых доз спиртного
Ученые Медицинского колледжа Корейского университета выяснили, что частое употребление небольших порций алкоголя может быть более опасным, чем редкое злоупотребление спиртным.
Lenta.ru 02:09
Культура
Пригожин ответил Кормухиной на претензии к Гагариной
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН назвал "несусветной глупостью" иск рок-певицы Ольги Кормухиной в адрес исполнительницы Полины Гагариной и композитора Константина Меладзе.
Газета.Ru 07:37
Космос
Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос
В пятницу, 18 октября, американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир впервые в истории вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
Москва 24 08:07
Политика
Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.
Lenta.ru 06:30
Шоу-бизнес
«Все, что я делаю, напоминает о ней»: принц Гарри высказался о принцессе Диане
Salt Mag 07:49
Политика
Молдавия решила привлечь Россию к утилизации боеприпасов
Попеску напомнил, что процесс утилизации боеприпасов был приостановлен Россией в 2003 году.
Lenta.ru 09:11
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
Политика
В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»
В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском вчера в 11:27