Армия и оружие

ТАССТАССПервую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны

Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь". Об этом говорится в пресс-релизе концерна ВКО "Алмаз-Антей", распространенном в понедельник.
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Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 «Витязь»

"Алмаз-Антей" поставил Минобороны первый комплект новейшей зенитной ракетной системы средней дальности С-350 "Витязь", сообщает пресс-служба концерна. Церемония передачи техники прошла 22 декабря на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
РИА Новости02:22

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Военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 «Витязь»

РБК03:29

Первый комплект зенитной системы С-350 «Витязь» передан в войска

Российская газета03:00

Минобороны России получило первый комплект новейшей ЗРС С-350 «Витязь»

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ТК Звезда02:52

Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 «Витязь»

РИА Новости02:22

Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны

ТАСС02:21
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