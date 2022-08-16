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Минобороны получит С-500, «Сарматы», «Ониксы» и ударные вертолеты

Министерство обороны России и концерн «Алмаз-Антей» подписали контракт на поставку зенитной ракетной системы противовоздушной обороны С-500 во время форума «Армия-2022».
РБК
Подписи под документом поставили заместитель министра обороны Алексей Криворучко и заместитель гендиректора концерна "Алмаз-Антей" Виталий Нескодоров.
РИА Новости
Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.
РИА Новости
В апреле гендиректор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков сообщил, что систему запустили в серийное производство, а в мае тогдашний вице-премьер Юрий Борисов заявил, что С-500 уже поступают на вооружение.
РИА Новости

Подробнее о событии

Минобороны получит С-500, «Сарматы», «Ониксы» и ударные вертолеты
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Минобороны и «Алмаз-Антей» подписали контракт на поставку новейшей системы ПВО С-500
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