Армия и оружие

РБКРБКМинобороны получит в 2020 году 50 пистолетов «Удав»

Подразделения Минобороны в 2020 году получат 50 пистолетных комплексов «Удав», сообщается на сайте военного ведомства.
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Минобороны получит в 2020 году 50 пистолетов «Удав»

РБК02:14

Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов «Удав»

РИА Новости00:34

Минобороны получит 50 новейших пистолетов «Удав» в 2020 году

Комсомольская правда01:45

Российская армия получит 50 пистолетов «Удав» в 2020 году

Известия01:30

Минобороны: Первые «Удавы» поступят в российскую армию в 2020 году

Московский Комсомолец00:51

Первые 50 пистолетных комплексов «Удав» поступят на вооружение армии России в 2020 году

ТАСС00:35

Минобороны получит 50 новейших пистолетов «Удав» в 2020 году

Газета.Ru01:59
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Армия и оружие

Готовность к переговорам и угрозы: США направили письмо в СБ ООН

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором обосновала убийство иранского генерала Касема Сулеймани правом на самооборону, при этом выразила готовность американской стороны к переговорам, сообщило агентство Reuters.
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На камеру наружного видеонаблюдения попал момент крушения украинского самолета Boeing 737-800, которое произошло сразу после взлета из аэропорта в Иране.
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В Забайкалье Следственный комитет начал проверку информации журналистов о падении двух мужчин с подъемника в горнолыжном комплексе "Высокогорье" в Чите.
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Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
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Происшествия

Летевший в Тель-Авив самолет экстренно сел в Шереметьево

Летевший из Москвы в Тель-Авив Boeing-777 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС 9 января.
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"По приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лэ Хэ с 13 по 15 января во главе делегации по торговой-экономическим вопросам отправится в Вашингтон для подписания с США первой части торговой сделки", - сообщил на брифинге Гао Фэн.
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Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.
РИА Новости вчера в 20:05
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Число заболевших корью в Якутске достигло 70. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
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Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

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К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
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МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Играх-2020 после решения CAS

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.
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«Ростов» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Максима Осипенко из «Тамбова».
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