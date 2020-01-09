Подразделения Минобороны в 2020 году получат 50 пистолетных комплексов «Удав», сообщается на сайте военного ведомства.

Минобороны получит в 2020 году 50 пистолетов «Удав»

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