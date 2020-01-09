Армия и оружие

РБКРБКМинобороны получит в 2020 году 50 пистолетов «Удав»

Подразделения Минобороны в 2020 году получат 50 пистолетных комплексов «Удав», сообщается на сайте военного ведомства.
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Минобороны получит в 2020 году 50 пистолетов «Удав»

РБК02:14

Первые 50 пистолетных комплексов «Удав» поступят на вооружение армии России в 2020 году

ТАСС00:35

Минобороны получит 50 новейших пистолетов «Удав» в 2020 году

Комсомольская правда01:45

Российская армия получит 50 пистолетов «Удав» в 2020 году

Известия01:30

Минобороны: Первые «Удавы» поступят в российскую армию в 2020 году

Московский Комсомолец00:51

Минобороны получит 50 новейших пистолетов «Удав» в 2020 году

Газета.Ru01:59

Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов «Удав»

РИА Новости00:34
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Сегодня труппе театра "Современник" будет представлен новый художественный руководитель.
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Названа стоимость проекта модернизации Ан-124 «Руслан»

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"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
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Как сообщил ТАСС в четверг адвокат Соколова Александр Почуев, экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка, вошла в заключительную стадию.
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Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии

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В Сети появилось видео крушения украинского Boeing в Иране

Момент крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране попал на видео с камер наблюдения.
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Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина

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