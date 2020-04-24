Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМинобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные медики окажут помощь в лечении заражённых COVID-19 в Подмосковье по просьбе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Читать в источнике
Комментировать457

Подробнее о событии

Подмосковье запросило помощь Минобороны в борьбе с коронавирусом

РИА Новости10:38

Военные врачи помогут в лечении пациентов с коронавирусом в Подмосковье

РИАМО09:57

Губернатор Подмосковья запросил помощь Минобороны РФ в борьбе с коронавирусом

Интерфакс - Россия08:51

Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом

RT на русском08:58

Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru08:55

Военные врачи помогут в лечении заразившихся коронавирусом в Подмосковье

ТАСС08:53

Шойгу сообщил о просьбе Воробьева помочь бороться с вирусом в Подмосковье

РБК08:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7162 источника, обновлено в 10:54, Ашберн
Общество

ВОЗ назвала перспективными разработки вакцин от коронавируса из России

Российские разработки вакцин против коронавируса попали в перечень перспективных на основе рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
BFM.ru 02:20
252
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

РИА Новости 10:16
171
Общество

Названы районы в Башкирии по численности зараженных коронавирусом

Управление Роспотреднадзора по Башкирии назвало муниципалитеты республики по числу заболевших COVID-19 на сегодняшний день.
Kursk.com 08:05
19
Здоровье

«Пятёрочка» поддержала больницы и лаборатории Челябинска

Урал-пресс-информ 07:44
Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 09:45
57
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
886
Здоровье

Алиханов сообщил о 3 очагах коронавируса в больницах Калининграда

В 9 медицинских учреждениях Калининграда выявлены заражённые коронавирусом врачи и медсёстры.
Русский Запад 06:54
2
Политика

Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru 08:56
2K
Политика

Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
175
Экономика

Набиуллина: раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции.
НТВ 09:23
36
Общество

СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники

В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
913
Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 22 апреля в 08:33
2K
Общество

В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции

Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
305
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
2,9K
Политика

В РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина на мозаике главного храма армии

РБК 08:26
577
Политика

МИД России вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
838
Общество

Соловьев назвал раздачу денег безработным в США издевательством

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал раздачу денег безработным в США, назвав такие меры издевательством.
РИА Новости 09:14
34
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина впервые вышла на связь после комы

Российская народная артистка Надежда Бабкина впервые после медикаментозной комы вышла на связь.
Культуромания 07:27
45
Общество

«Союзмультфильм» намерен вернуть права на Чебурашку

REGNUM 08:11
186
Политика

Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
977
Общество

Быстровозводимую инфекционную больницу построят в Воронеже

Во время совещания с президентом Гусев рассказал, что регион вынужден был отложить начало строительства областной инфекционной больницы, рассчитанной на 250 коек.
Известия вчера в 07:04
158
Происшествия

МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому

МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
ТАСС 10:18
1
Экономика

В Калининградской области вводят налог для самозанятых

В Калининградской области 24 апреля 2020 года депутаты на заседании областной Думы в двух чтениях утвердили специальный налоговый режим для самозанятых граждан.
Каскад 08:08
4
Общество

Скворцова заявила о возможном плато заболеваемости на следующей неделе

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что медики рассчитывают на выход на плато заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе.
РБК 08:57
138
Армия и оружие

ВКС РФ получили два стратегических ракетоносца Ту-160

Согласно сообщению пресс-службы, специалисты 264 военного представительства Минобороны РФ на Казанском авиазаводе имени С. П. Горбунова (КАЗ) приняли два стратегических ракетоносца Ту-160 «Иван Ярыгин» и «Василий Решетников».
ИА Красная Весна вчера в 12:21
12
Общество

Путин предложил продавать российские автомобили со скидками

62инфо 10:27
Происшествия

В Краснодаре после взрыва газового баллона в жилом доме погиб человек

В одной из квартир шестиэтажного дома в Краснодаре произошел пожар, при котором погиб мужчина.
Коммерсантъ 08:20
24
Армия и оружие

В Пентагоне выясняют вероятность использования коронавируса против США

В Соединенных Штатах по инициативе Минобороны и органов разведки началось расследование в связи с возможным использованием противниками США коронавирусной инфекции в качестве биологического оружия.
Военное дело 06:22
26
Происшествия

В Москве погиб адвокат Мусатов, защищавший россиянина Винника

Известный российский адвокат Тимофей Мусатов, защищавший арестованного в Греции россиянина Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая.
ТАСС 08:35
Происшествия

Экс-депутат Госдумы Волчек арестован

Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное