Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные медики окажут помощь в лечении заражённых COVID-19 в Подмосковье по просьбе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом

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