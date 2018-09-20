Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров. Об этом в четверг, 26 марта, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Экономика Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Происшествия Сигнал радиобуя при поисках разбившегося Су-27 не подтвердился Поиски пилота разбившегося накануне в Черном море истребителя Су-27 продолжаются, информация о сигнале радиомаяка аварийно-спасательного буя самолета в новом районе не подтвердилась.

Экономика Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.

Общество В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

Театры Домогаров рассказал о причине своего ухода из МХАТ имени Горького Актёр Александр Домогаров в разговоре с журналистом издания Starhit рассказал о причине ухода из МХАТ, где он работал как приглашённый артист, сообщает РИА Новости.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Общество В Москве умерли два пациента с коронавирусом В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.

Общество Мэр Сочи попросил туристов не приезжать на нерабочей неделе Глава администрации Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов отказаться от посещения города «хотя бы на ближайшую неделю», а местных жителей – не посещать общественные места.

Общество В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.

Общество СК создал группу для выявления фейков о коронавирусе в интернете «По решению председателя СК России Александра Бастрыкина в ведомстве создана рабочая группа по предупреждению распространения среди населения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в России», — говорится в заявлении официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Шоу-бизнес Меган Маркл запретила принцу Гарри видеться с принцем Чарльзом Меган Маркл запретила принцу Гарри путешествовать, в том числе возвращаться в Великобританию, чтобы увидеть своего заразившегося коронавирусом отца - принца Чарльза, сообщил источник The Daily Mail.

Экономика Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.

Общество Выдачу наличных в банкоматах ограничат Рекомендовано проводить дизинфекцию банкоматов и купюроприемников, а главное – постараться использовать безналичную форму оплаты.

Общество Полиция отрицает облавы на подростков в мурманских ТЦ Пресс-служба УМВД по Мурманской области назвала «фейковыми» новости о проведении сотрудниками полиции мероприятий по выявлению детей и подростков в торговых центрах и школах региона.

Общество В Татарстане выявили три новых случая заболевания коронавирусом Как сообщают медики, у всех заболевших состояние ближе к удовлетворительному, что означает отсутствие повышенной температуры и сопровождаемых коронавирусом симптомов.

Политика Захарова оценила отношение жителей Италии к военным из России Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление полковника Минобороны России о том, что жители Италии приветствуют российских военных, которые прибыли в республику для помощи в борьбе с коронавирусом.

Общество Rambler попросил сотрудников продолжить работу на выходной неделе Rambler Group попросила сотрудников не прекращать работать на выходной неделе; при этом журналисты изданий, принадлежащих медиахолдингу, продолжат работу в удаленном режиме.