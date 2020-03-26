Коронавирус

ИзвестияИзвестияМинобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров. Об этом в четверг, 26 марта, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.
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Минобороны построит 16 инфекционных центров до 15 мая

РБК07:28

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Известия05:31

Шойгу сообщил о строительстве 16 инфекционных центров в России

Московский Комсомолец05:35

Минобороны построит 16 инфекционных центров за полтора месяца

Газета.Ru05:11

Минобороны построит 16 модульных инфекционных центров

РИА Новости05:02

Минобороны построит 16 инфекционных центров до 15 мая

ТАСС04:52

Минобороны построит 16 военных центров для борьбы с инфекциями

Lenta.ru05:23
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 09:19
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости вчера в 11:12
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Наука

Серые крысы распознали голод сородичей по запаху и добыли им еду

N+1 вчера в 10:27
Наука

Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса

Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.
РИА Новости 08:45
Авто

Завод Hyundai в Петербурге приостанавливает производство до 3 апреля

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге ("Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус") приостанавливает производство с 30 марта по 3 апреля из-за коронавируса, сообщает OOO "Хендэ Мотор СНГ".
РИА Новости 09:00
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В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 08:42
Армия и оружие

Эксперты The National Interest объяснили, почему в Индии любят российские танки

ПолитРоссия вчера в 06:24
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Происшествия

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс 07:18
Общество

В Саратовской области закрывают все торговые центры и кафе

К концу недели в регионе будут закрыты рестораны, кафе и торговые точки (за исключением магазинов с товарами первой необходимости и аптек).
Версия-Саратов 07:22
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Транспорт

ГИБДД временно отменяет санкции за нарушение сроков регистрации машин

«От применения мер административного воздействия за нарушение сроков регистрации транспортных средств сотрудниками регистрационных подразделений Госавтоинспекции рекомендовано воздержаться», — говорится в сообщении.
RT на русском 05:40
Общество

В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса

Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Известия 04:07
Экономика

Банковские вклады россиян обложат налогом

«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает один миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — заявил Путин.
URA.Ru вчера в 10:08
Политика

Путин присоединился к саммиту G20 по видеосвязи

Президент России Владимир Путин завершил разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и присоединился к саммиту «Большой двадцатки» по видеосвязи.
Известия 08:16
Политика

1 апреля начнется голосование по поправкам в Конституцию

Голосование отдельных групп граждан по поправкам в Конституцию в труднодоступных местах начнется 1 апреля.
Live24 вчера в 05:34
Происшествия

Крокодил съел нарушителя карантина в Руанде

Российская газета 06:24
Политика

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
RT на русском 07:14
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Испании приблизилось к 40 тысячам

В Испании за прошедшие сутки число пациентов с коронавирусом COVID-19 возросло на 6,6 тысячи, практически достигнув 40 тысяч человек.
Вечерняя Москва 24 марта в 06:52
Политика

Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок

Основатель компании Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус.
Газета.Ru 07:23
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем

Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Газета.Ru 02:43
Политика

В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в обращении к гражданам президент России объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля 2020 года.
REGNUM 01:39
Армия и оружие

В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом

В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом.
Piter.tv 01:02
Общество

В США зафиксировано рекордное число заявок на пособие по безработице

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 21 марта, выросло более чем на 3 млн — до 3,283 млн на фоне ситуации с пандемией нового коронавируса Covid-19, сообщило министерство труда страны.
Rambler News Service 08:57
Кино

Появились сведения о дате премьеры новых «Очень странных дел»

Дэвид Харбор раскрыл дату запланированного релиза четвёртого сезона "Очень странных дел".
Российская газета 06:03
Религия

РПЦ не собирается менять порядок богослужений

Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.
Вести.Ru 07:50
Культура

Кадры «Пилы: Спираль» обещают новую кровавую главу во франшизе

Студия Lionsgate поделилась новыми кадрами из новой части «Пилы» с Крисом Роком и Сэмюэлом Л. Джексоном.
Popcornnews.ru 09:15
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Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач Лущик

Волгоградская правда 08:24
Общество

«Медуза»: у сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирус

У одного из сотрудников аппарата российского правительства обнаружили коронавирус нового типа, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в правительстве.
Ведомости 08:59
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