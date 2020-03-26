Коронавирус
ИзвестияМинобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров
Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров. Об этом в четверг, 26 марта, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.
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Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Наука
Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса
Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.
Авто
Завод Hyundai в Петербурге приостанавливает производство до 3 апреля
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге ("Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус") приостанавливает производство с 30 марта по 3 апреля из-за коронавируса, сообщает OOO "Хендэ Мотор СНГ".
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Армия и оружие
Эксперты The National Interest объяснили, почему в Индии любят российские танки
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Общество
В Саратовской области закрывают все торговые центры и кафе
К концу недели в регионе будут закрыты рестораны, кафе и торговые точки (за исключением магазинов с товарами первой необходимости и аптек).
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Транспорт
ГИБДД временно отменяет санкции за нарушение сроков регистрации машин
«От применения мер административного воздействия за нарушение сроков регистрации транспортных средств сотрудниками регистрационных подразделений Госавтоинспекции рекомендовано воздержаться», — говорится в сообщении.
Общество
В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса
Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Экономика
Банковские вклады россиян обложат налогом
«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает один миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — заявил Путин.
Политика
Путин присоединился к саммиту G20 по видеосвязи
Президент России Владимир Путин завершил разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и присоединился к саммиту «Большой двадцатки» по видеосвязи.
Политика
1 апреля начнется голосование по поправкам в Конституцию
Голосование отдельных групп граждан по поправкам в Конституцию в труднодоступных местах начнется 1 апреля.
Происшествия
Крокодил съел нарушителя карантина в Руанде
Политика
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Испании приблизилось к 40 тысячам
В Испании за прошедшие сутки число пациентов с коронавирусом COVID-19 возросло на 6,6 тысячи, практически достигнув 40 тысяч человек.
Политика
Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок
Основатель компании Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем
Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Политика
В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников
Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в обращении к гражданам президент России объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля 2020 года.
Армия и оружие
В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом
В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом.
Общество
В США зафиксировано рекордное число заявок на пособие по безработице
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 21 марта, выросло более чем на 3 млн — до 3,283 млн на фоне ситуации с пандемией нового коронавируса Covid-19, сообщило министерство труда страны.
Кино
Появились сведения о дате премьеры новых «Очень странных дел»
Дэвид Харбор раскрыл дату запланированного релиза четвёртого сезона "Очень странных дел".
Религия
РПЦ не собирается менять порядок богослужений
Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.
Культура
Кадры «Пилы: Спираль» обещают новую кровавую главу во франшизе
Студия Lionsgate поделилась новыми кадрами из новой части «Пилы» с Крисом Роком и Сэмюэлом Л. Джексоном.
Здоровье
Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач Лущик
Общество
«Медуза»: у сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирус
У одного из сотрудников аппарата российского правительства обнаружили коронавирус нового типа, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в правительстве.