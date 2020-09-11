Политика
ИнтерфаксМинобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных
"В настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории Российской Федерации, уничтожены, а реализация химического оружия (в том числе, токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров) запрещена указанной Конвенцией, в связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из Перечня", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.
Читать в источнике
Оценить454
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7408 источников, обновлено в 12:48, Ашберн
Транспорт
РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте
Внедрение механизма "пользователь платит" произойдет с расчетом на стимулирование эксплуатации общественного транспорта и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах.
РИА Новости вчера в 20:38
Политика
Небензя: Россия не видит причин для расследования ситуации с Навальным
Германия не предоставила России доказательств отравления оппозиционера Алексея Навального, чтобы можно было расследовать его дело.
Телеканал 360° вчера в 19:54
Общество
Большинство россиян выступили за введение гарантированного дохода
В ходе исследования выяснилось, что чем выше доход, тем больше сторонников реализации идеи ежемесячной фиксированной выплаты: среди сограждан с зарплатой до 30 тыс. рублей в месяц такой доход хотели бы иметь 68% респондентов, среди россиян, зарабатывающих от 80 тыс. рублей ежемесячно эта доля составляет 74%.
Интерфакс 04:08
Происшествия
Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга Исаева
Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Антона Исаева.
Российская газета 12:14
Политика
В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко после осенних выборов
Встреча Президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко состоится 14 сентября в Москве.
Татар-информ 08:10
Транспорт
МВД изменит правила сдачи экзамена на права с 1 апреля 2021 года
Новые правила сдачи экзамена на водительские права вступят в силу с 1 апреля 2021 года.
BFM.ru 11:19
Политика
Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному
Телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в своем Telegram прокомментировал сообщение берлинской прокуратуры о том, что она получила запрос для оказания юридической помощи и для получения данных о состоянии здоровья Навального с его согласия.
РИА Новости 09:33
Футбол
Тренер «Спартака» допустил попадание Кокорина в заявку на матч с ЦСКА
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что форвард команды Александр Кокорин может попасть в заявку на матч седьмого тура с ЦСКА.
РБК спорт 08:17
Гаджеты
Huawei установит третью версию своей HarmonyOS на новые смартфоны
Есть вероятность, что смартфон под управлением данной операционной системы уже существует, однако на рынке он появится не ранее следующего года наряду с новинками, в том числе интеллектуальными носимыми устройствами, планшетами и ПК.
Evo-rus.com 05:33
Общество
Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников призвал радоваться тому, что данные о числе заразившихся коронавирусом растут.
РИА Новости 08:47
Политика
Галкин спародировал переговоры Путина и Лукашенко о Навальном
В своем Инстаграм-аккаунте Максим Галкин опубликовал пародию на переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным.
Discover24 10:53
Авто
«АвтоВАЗ» выбрал названия для новой модели Lada
Наименования Onega, Slava и Alta стали победителями народного конкурса "АвтоВАЗа" на выбор названия для новой модели Lada, следует из сообщений компании в соцсетях.
РИА Новости 10:53
Хоккей
«Авангард» «всухую» обыграл «Металлург» в матче чемпионата КХЛ
Омский "Авангард" обыграл магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости 12:31
Здоровье
Названы заболевания, несовместимые с прививкой от коронавируса
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал заболевания, при наличии которых проведение вакцинации от COVID-19 абсолютно противопоказана, пишет "Вечерняя Москва".
РИА Новости 06:06
Общество
Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО
Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости 06:15
Политика
Трамп повторно выдвинут на Нобелевскую премию мира
Президент США Дональд Трамп выдвинут на Нобелевскую премию за посредничество в подписании соглашения между властями Сербии и самопровозглашённой республики Косово в Вашингтоне.
RT на русском 12:24
Политика
Лавров пошутил о вмешательстве России в американские выборы
Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И. "В этом состязании через американских представителей, по их оценкам, пока побеждает Китайская Народная Республика.
ТАСС 07:58
Шоу-бизнес
Певица Нюша показала пикантный снимок в розовом купальнике
Звезда отечественной эстрады Нюша (Анна Шурочкина) постоянно выкладывает в сети Instagram пикантные фотографии, радуя и возбуждая фантазии поклонников.
Discover24 10:18
Общество
Суд признал забастовку на «Беларуськалии» незаконной
Минский областной суд признал забастовку, которая была объявлена на «Беларуськалии» 17 августа, незаконной.
RT на русском 12:12
Общество
В Армении из-за коронавируса установили карантин до января 2021 года
Карантин в Армении заменяет собой режим чрезвычайного положения.
Коммерсантъ 09:41
Происшествия
В Воронеже воспитатель детсада избила ребёнка: СК начал проверку
Ребенок (сс) kheinz Как сообщается, в СМИ появилась информация о том, что якобы воспитатель одного из детских садов Железнодорожного района избила воспитанника, используя шнур от зарядного устройства.
REGNUM 11:13
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» Арарат Кещян оштрафован по делу о нарушении ПДД
Topdaynews.ru 01:28
Общество
В «Единой России» обсуждают повышение всех пенсий
Москва, 11 сентября 2020, 13:32 — REGNUM Вопрос об индексации всех пенсии обсуждают в «Единой России», сообщил первый замглавы фракции в госдуме Андрей Исаев.
REGNUM 06:32
Шоу-бизнес
Дом Наташи Королевой и Сергея Глушко ограбили на 5 миллионов рублей
Предположительно, что именно после бурной ночи Глушко из квартиры и пропали ювелирные украшения, три тысячи евро и пять миллионов рублей.
iReactor вчера в 10:22
Политика
ЕР проверит заявление саратовского депутата о «безработных тунеядцах»
"Единая Россия" проверит заявление секретаря Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяны Ковинской относительно выплат жителям, оставшимся без работы, заявил секретарь реготделения ЕР, депутат Госдумы Николай Панков.
РИА Новости 11:07
Технологии
Американцы представили складной дрон Ghost 4 для автономной разведки
Как сообщает разработчик, дрон Ghost 4 способен самостоятельно вести разведку местности и сообщать оператору всю полученную в результате наблюдения информацию.
Rusargument 08:42
Происшествия
МВД ФРГ ответило на запрос о спутнице Навального
Ранее в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщили, что Навального сопровождали шесть человек.
Вести.Ru 06:06
Общество
Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ
Сообщается, что право на бесплатную газификацию загородного жилья получат все жители регионов, участвующих в пилотном проекте, вне зависимости от того, сколько времени они проводят на своих участках.
Труд вчера в 12:02
Шоу-бизнес
Губерниев дал объяснение снимку, на котором он целуется с Семенович
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскрыл правду о поцелуе с певицей и экс-фигуристкой Анной Семенович.
News.ru 07:17
Происшествия
В ХМАО четыре человека погибли при столкновении катера и баржи
Трагедия на воде произошла поздно вечером 9 сентября при столкновении этих судов на реке Черная возле Сургута, сообщает muksun.fm со ссылкой на «Интерфакс».
МедиаКорСеть 10:25