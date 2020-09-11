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Интерфакс
Интерфакс

Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных

"В настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории Российской Федерации, уничтожены, а реализация химического оружия (в том числе, токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров) запрещена указанной Конвенцией, в связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из Перечня", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.В источнике
С чего всё началось
Изменения в президентский указ 1992 года, который утвердил этот перечень, министерство опубликовало
на федеральном портале нормативно-правовых актов.
Интерфакс11:30
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РБК

Минобороны предложило снять запрет на продажу боевых ядов

РБК10:56
РИА Новости

Минобороны предложило исключить боевые яды из перечня запрещенных

РИА Новости12:07
Говорит Москва

Минобороны предложило исключить боевые отравляющие вещества из перечня запрещённых

Говорит Москва11:45
Интерфакс

Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных

Интерфакс11:30
Коммерсантъ

Минобороны предложило убрать боевые яды из списка запрещенных к продаже

Коммерсантъ12:10
News.ru

Минобороны предложило убрать запрет на продажу химического оружия в России

News.ru09:28
Эхо Москвы

Министерство обороны предлагает исключить боевые отравляющие вещества из списка запрещенных в продаже на территории РФ

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