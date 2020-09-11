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РИА Новости
РИА Новости

Минобороны предложило исключить боевые яды из перечня запрещенных

В перечень включены в частности средства защиты от боевых отравляющих веществ и нормативно-техническая документация на их производство и использование. Согласно перечню, решение об их использовании в России может принимать только Минобороны.В источнике
С чего всё началось
Изменения в президентский указ 1992 года, который утвердил этот перечень, министерство опубликовало
на федеральном портале нормативно-правовых актов.
Интерфакс11:30
Подробнее о событии
ТАСС

Минобороны предложило ограничить свободную продажу комплектующих к средствам химзащиты

ТАСС15:45
Эхо Москвы

Минобороны предлагает убрать военные яды из списка запрещенных к продаже

Эхо Москвы15:04
РИА Новости

Минобороны предложило исключить боевые яды из перечня запрещенных

РИА Новости12:07
Коммерсантъ

Минобороны предложило убрать боевые яды из списка запрещенных к продаже

Коммерсантъ12:10
Интерфакс

Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных

Интерфакс11:30
РБК

Минобороны предложило снять запрет на продажу боевых ядов

РБК10:56
News.ru

Минобороны предложило убрать запрет на продажу химического оружия в России

News.ru09:28

Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга Исаева

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 13 октября замдиректора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга Исаева
Ведомости12:24
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Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

«Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», — передает агентство УНН.
Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе
Известия15:16

Der Spiegel: ОЗХО получила анализы Навального

Представители Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в прошедшие выходные посетили клинику Charite в Берлине, где находится основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, сообщает немецкое издание Der Spiegel.
Ведомости13:12
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В Демидовской больнице Нижнего Тагила после ремонта открыли реанимацию

Сегодня, 11 сентября, новый министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов приехал в Нижний Тагил, чтобы открыть отремонтированное отделение реанимации Демидовской больницы.
КП - Екатеринбург07:51
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«АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса на название для новой модели Lada

Как сообщает портал "Новые автомобили", со ссылкой на пресс-службу российского автогиганта, победителем конкурса в соцсети "ВКонтакте" стал Дмитрий Анисимов, который в комментариях указал название Onega для грядущей "Лады".
Новые автомобили13:51
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В ЦПВС предупредили о подготовке боевиками провокации в Сирии

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации», — сказал заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич.
RT на русском15:28