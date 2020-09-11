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РИА Новости
РИА Новости

Минобороны предложило исключить боевые яды из перечня запрещенных

В перечень включены в частности средства защиты от боевых отравляющих веществ и нормативно-техническая документация на их производство и использование. Согласно перечню, решение об их использовании в России может принимать только Минобороны.В источнике
С чего всё началось
Изменения в президентский указ 1992 года, который утвердил этот перечень, министерство опубликовало
на федеральном портале нормативно-правовых актов.
Интерфаксвчера в 11:30
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ТАСС

Минобороны предложило ограничить свободную продажу комплектующих к средствам химзащиты

ТАССвчера в 15:45
Интерфакс

Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных

Интерфаксвчера в 11:30
Коммерсантъ

Минобороны предложило убрать боевые яды из списка запрещенных к продаже

Коммерсантъвчера в 12:10
РИА Новости

Минобороны предложило исключить боевые яды из перечня запрещенных

РИА Новостивчера в 12:07
Эхо Москвы

Резонансное предложение Минобороны не означает снятия запрета на продажу военных ядов

Эхо Москвы17:01
РБК

Минобороны предложило снять запрет на продажу боевых ядов

РБКвчера в 10:56
News.ru

Минобороны предложило убрать запрет на продажу химического оружия в России

News.ruвчера в 09:28

Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса

Почти половина — 45,6% россиян не планируют делать прививку против коронавируса, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса
Ведомостивчера в 06:18
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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Иранский министр осудил Charlie Hebdo за карикатуру на пророка

Тегеран, 11 сентября 2020, 08:05 — REGNUM 10 сентября министр культуры и исламской ориентации Аббас Салехи осудил французский журнал Charlie Hebdo за публикацию оскорбительных карикатур на пророка Мухаммеда, заявив, что оскорбление не демонстрирует свободу выражения мнений, а скорее является «поркой тела и души мусульман».
REGNUMвчера в 01:05
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Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомостивчера в 08:22
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РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте

Как отмечает издание, введение бесплатного проезда в общественном транспорте будет возможно при условии внедрения механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов.
РИА Новостивчера в 06:24
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Кадыров отреагировал на пытки чеченца бутылкой

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на ситуацию с 19-летним жителем республики Салманом Тепсуркаевым, которого заставили извиниться за высказывания в оппозиционном Telegram-канале ADAT1 и пытали, вынудив сесть на бутылку.
Lenta.ruвчера в 12:39
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