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РИА Новости
РИА Новости

Минобороны предложило исключить боевые яды из перечня запрещенных

В перечень включены в частности средства защиты от боевых отравляющих веществ и нормативно-техническая документация на их производство и использование. Согласно перечню, решение об их использовании в России может принимать только Минобороны.В источнике
С чего всё началось
Изменения в президентский указ 1992 года, который утвердил этот перечень, министерство опубликовало
на федеральном портале нормативно-правовых актов.
Интерфаксвчера в 11:30
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ТАСС

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ТАССвчера в 15:45
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