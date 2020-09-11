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РИА Новости
РИА Новости

Минобороны предложило исключить боевые яды из перечня запрещенных

В перечень включены в частности средства защиты от боевых отравляющих веществ и нормативно-техническая документация на их производство и использование. Согласно перечню, решение об их использовании в России может принимать только Минобороны.В источнике
С чего всё началось
Изменения в президентский указ 1992 года, который утвердил этот перечень, министерство опубликовало
на федеральном портале нормативно-правовых актов.
Интерфаксвчера в 11:30
Подробнее о событии
ТАСС

Минобороны предложило ограничить свободную продажу комплектующих к средствам химзащиты

ТАССвчера в 15:45
Эхо Москвы

Резонансное предложение Минобороны не означает снятия запрета на продажу военных ядов

Эхо Москвы17:01
Интерфакс

Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных

Интерфаксвчера в 11:30
РИА Новости

Минобороны предложило исключить боевые яды из перечня запрещенных

РИА Новостивчера в 12:07
Коммерсантъ

Минобороны предложило убрать боевые яды из списка запрещенных к продаже

Коммерсантъвчера в 12:10
РБК

Минобороны предложило снять запрет на продажу боевых ядов

РБКвчера в 10:56
News.ru

Минобороны предложило убрать запрет на продажу химического оружия в России

News.ruвчера в 09:28

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по просьбе главы Следственного Комитета России Александра Быстрыкина рассмотрит вариант привлечения председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной к уголовной ответственности за мошенничество.
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной
РБК19:58
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МВД выяснило, чем занимался Навальный в Томске перед отравлением

Следователи УТ МВД России по СФО восстановили хронологию событий, предшествовавших отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального в Томске и его последующей госпитализации в одну из больниц Омска.
Mockva.ruвчера в 03:46
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM21:20
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Посольство направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко

«С учётом имеющихся у Ярошенко хронических заболеваний считаем, что изменение места отбывания наказания может негативно сказаться на его физическом и психологическом состоянии здоровья.В этой связи с обращением родственников россиянина направили соответствующую ноту в Госдепартамент США с просьбой не менять место заключения К.В. Ярошенко», — заявил Антонов.
RT на русском21:18

Комплексы ПВО НАТО сбили в Ливии два истребителя МиГ-29

Заместитель директора разведки африканского командования вооружённых сил США контр-адмирал Хайди Берг выступил с заявлением, в котором сообщил о том, что в небе над Ливией были сбиты два российских истребителя МиГ-29.
Avia.pro17:39
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Зудилов обозначил условия, при которых не построят церкви в Чите

Председатель комитета градостроительной политики мэрии Читы Александр Зудилов 11 сентября во время общественных слушаний по строительству трёх церквей рассказал корреспонденту ZabNews о том, при каком условии в районе не будет построено духовное учреждение.
Zabnews.ruвчера в 07:10
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РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте

Как отмечает издание, введение бесплатного проезда в общественном транспорте будет возможно при условии внедрения механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов.
РИА Новостивчера в 06:24
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