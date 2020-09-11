Минобороны предложило исключить боевые яды из перечня запрещенных
В перечень включены в частности средства защиты от боевых отравляющих веществ и нормативно-техническая документация на их производство и использование. Согласно перечню, решение об их использовании в России может принимать только Минобороны.В источнике
С чего всё началось
Изменения в президентский указ 1992 года, который утвердил этот перечень, министерство опубликовало
на федеральном портале нормативно-правовых актов.
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