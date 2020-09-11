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РИА Новости
РИА Новости

Минобороны предложило исключить боевые яды из перечня запрещенных

В перечень включены в частности средства защиты от боевых отравляющих веществ и нормативно-техническая документация на их производство и использование. Согласно перечню, решение об их использовании в России может принимать только Минобороны.В источнике
С чего всё началось
Изменения в президентский указ 1992 года, который утвердил этот перечень, министерство опубликовало
на федеральном портале нормативно-правовых актов.
Интерфаксвчера в 11:30
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ТАСС

Минобороны предложило ограничить свободную продажу комплектующих к средствам химзащиты

ТАССвчера в 15:45
Эхо Москвы

Резонансное предложение Минобороны не означает снятия запрета на продажу военных ядов

Эхо Москвы17:01
РИА Новости

Минобороны предложило исключить боевые яды из перечня запрещенных

РИА Новостивчера в 12:07
Коммерсантъ

Минобороны предложило убрать боевые яды из списка запрещенных к продаже

Коммерсантъвчера в 12:10
Интерфакс

Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных

Интерфаксвчера в 11:30
РБК

Минобороны предложило снять запрет на продажу боевых ядов

РБКвчера в 10:56
News.ru

Минобороны предложило убрать запрет на продажу химического оружия в России

News.ruвчера в 09:28

Режиссер «Ворониных» показал последние съемки Бориса Клюева

Режиссер одного из популярнейших российских сериалов "Воронины" Александр Жигалкин опубликовал в своем "Инстаграме" последние кадры с актером Борисом Клюевым, который играл роль Николая Петровича.
CT newsвчера в 16:29
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Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомостивчера в 08:22
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В Демидовской больнице Нижнего Тагила после ремонта открыли реанимацию

Сегодня, 11 сентября, новый министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов приехал в Нижний Тагил, чтобы открыть отремонтированное отделение реанимации Демидовской больницы.
КП - Екатеринбургвчера в 07:51
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Ввод жилья в России сократился за восемь месяцев на 7%

Объем ввода жилья в России за восемь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 7%. Об этом в пятницу, 11 сентября, заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин на съезде Национального объединения строителей (Нострой) в Санкт-Петербурге.
РБКвчера в 05:29
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Архитекторы России предлагают перестроить Мавзолей Ленина

Участникам конкурса предложено разработать фор-эскиз проекта ре-использования Мавзолея В.И. Ленина на Красной площади в Москве в качестве музея, посвященного его проектированию и строительству, а также организовать маршрут, связующий здание на улице Воздвиженка с Мавзолеем на Красной площади.
ИА Строительствовчера в 13:08

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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Российские военные предупредили о подготовке провокаций в Сирии

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации», — заявил он.
РБК17:00
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Минздрав дал рекомендации по сезонной профилактике гриппа и ОРВИ

Особо подчеркивается важность прививки от гриппа именно в этот сезон, потому что на фоне распространении новой коронавирусной инфекции иммунная защита от гриппа поможет избежать наложения этих двух инфекций.
РБКвчера в 06:53
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