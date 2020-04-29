Политика
РБКМинобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок
В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии.
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Общество
Появился перечень работников, кого не затронет указ о нерабочих днях
Власти предоставили список работников, кого не затронет новый указ президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях в следующем месяце.
Карелинформ 02:40
Общество
Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках
Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:58
Кино
«Проект „Анна Николаевна“» продлили на второй сезон. Действие продолжения развернется в Москве
Известно лишь, что действие перенесется в Москву, и не все герои первого сезона вернутся в продолжении.
КиноПоиск вчера в 04:04
Общество
В Москве к диагностированию COVID подключили искусственный интеллект
В Москве заработала система обработки данных компьютерной томографии с помощью искусственного интеллекта в целях диагностики COVID-19.
РБК 10:01
Общество
Минздрав РФ: бессимптомным носителям COVID-19 лечение не требуется
Министерство здравоохранения России сообщило, что людям с бессимптомным течением заболевания коронавирусом нового типа не требуется никакая терапия.
Аргументы недели 06:59
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости вчера в 15:08
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 16:50
Общество
Путин назвал ситуацию на глобальном энергорынке беспрецедентной
О беспрецедентной ситуации на мировом энергетическом рынке президент заявил на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое провел в режиме видеоконференции.
Российская газета 09:09
Экономика
ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи
Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
РБК 07:28
Общество
Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед
В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
Футбол
Эмери: Неймар может стать лучшим футболистом в мире
Неймар может стать лучшим футболистом в мире. Для меня было честью работать с ним. Он впечатляет на тренировках и в матчах.
Чемпионат 08:28
Общество
Суд Лондона рассмотрит дело об экстрадиции Тинькова в США 13 июля
Дело об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова будет рассмотрено в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 13 июля, выяснил ТАСС.
Ведомости 08:18
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 27 апреля в 06:11
Общество
В России перестанут продавать листовой чай Lipton и Brooke Bond
Концерн Unilever, один из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса, отказался от производства в РФ листового чая Lipton и Brooke Bond и сохранил только пакетики.
Интерфакс 06:55
Интернет
Google открывает к видеоконференциям Meet бесплатный доступ
Маунтин-Вью, США, 29 апреля 2020, 15:08 — REGNUM Бесплатный доступ к собственному сервису видеоконференций Meet решила открыть компания Google.
REGNUM 08:08
Политика
Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии
В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
Вести.Ru вчера в 10:44
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Inc-news.ru вчера в 14:57
Армия и оружие
Призывные комиссии начнут работать 12 мая
Начало работы призывных комиссий в субъектах и муниципальных образованиях в связи с мерами по нераспространению коронавирусной инфекции запланировано на 12 мая.
ТАСС 06:05
Общество
Власти Москвы назвали приоритетные отрасли по снятию ограничений
Смягчение в Москве ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, начнется со строительной отрасли и промышленности.
Известия 09:38
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Политика
Мишустин поручил подготовить план восстановления экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 25 мая подготовить общенациональный план по восстановлению экономики страны.
Коммерсантъ 05:48
Космос
В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
Религия
Скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев
Интерфакс Религия 08:45
Здоровье
В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков
Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
Общество
СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной
Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
Общество
Турецкие отели не откажутся от системы All inclusive
Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр успокоил тем, что в гостиницах и отелях останется система All inclusive и шведский стол после коронавируса.
ФедералПресс 02:24
Политика
Путин поручил подготовить план по выходу из самоизоляции
Владимир Путин поручил подготовить рекомендации, критерии и параметры последовательных шагов поэтапного выхода из режима ограничений начиная с 12 мая.
Forbes вчера в 10:57
Происшествия
Дочь Саши Зверевой избили в США
Звезда группы «Демо» Александра Зверевой рассказала в своем микроблоге о том, что на ее 16-летнюю дочь напали в Лос-Анджелесе.
Uznayvse.ru 04:10