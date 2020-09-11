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Газета.Ru
Газета.Ru

Минобороны предложило разрешить продажу боевых ядов

"В связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из Перечня", - заявили в Минобороны. При этом ведомство предложило внести в список запрещенной для распространения продукции запасные части и комплектующие к средствам защиты от химоружия.В источнике
С чего всё началось
Изменения в президентский указ 1992 года, который утвердил этот перечень, министерство опубликовало
на федеральном портале нормативно-правовых актов.
Интерфаксвчера в 11:30
Подробнее о событии
ТАСС

Минобороны предложило ограничить свободную продажу комплектующих к средствам химзащиты

ТАССвчера в 15:45
Эхо Москвы

Резонансное предложение Минобороны не означает снятия запрета на продажу военных ядов

Эхо Москвы17:01
Коммерсантъ

Минобороны предложило убрать боевые яды из списка запрещенных к продаже

Коммерсантъвчера в 12:10
РИА Новости

Минобороны предложило исключить боевые яды из перечня запрещенных

РИА Новостивчера в 12:07
Интерфакс

Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных

Интерфаксвчера в 11:30
РБК

Минобороны предложило снять запрет на продажу боевых ядов

РБКвчера в 10:56
News.ru

Минобороны предложило убрать запрет на продажу химического оружия в России

News.ruвчера в 09:28

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной
РИА Новости19:08
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Рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом выявили в Чехии

Прага, 12 сентября 2020, 07:30 — REGNUM В Чехии по данным на утро 12 сентября был зафиксирован наибольший за всё время пандемии прирост заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 — инфицирование было выявлено у 1447 человек.
REGNUM00:30

РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте

Как отмечает издание, введение бесплатного проезда в общественном транспорте будет возможно при условии внедрения механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов.
РИА Новостивчера в 06:24
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM21:20
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Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомостивчера в 08:22
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Китайские военные примут участие в учениях «Кавказ-2020» в России

«В соответствии с договоренностями между Китаем и Россией китайские военные направят личный состав в Астраханскую область в России для участия в стратегических учениях «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября», — говорится в сообщении.
РБК10 сентября в 02:55
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Саратовский депутат оправдалась за слова о лишении «тунеядцев» пособий

Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская, которая ранее заявила, что "вместо закона о тунеядстве" всем оставшимся без работы платят пособия, отметила, что она не выступала за отмену мер социальной поддержки, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 13:55
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российские ракетный комплекс "Авангард" является "шедевром российской армии", боевые характеристики которого делают его "даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба", пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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