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Газета.Ru
Газета.Ru

Минобороны предложило разрешить продажу боевых ядов

"В связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из Перечня", - заявили в Минобороны. При этом ведомство предложило внести в список запрещенной для распространения продукции запасные части и комплектующие к средствам защиты от химоружия.В источнике
С чего всё началось
Изменения в президентский указ 1992 года, который утвердил этот перечень, министерство опубликовало
на федеральном портале нормативно-правовых актов.
Интерфаксвчера в 11:30
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РИА Новости

Минобороны предложило исключить боевые яды из перечня запрещенных

РИА Новостивчера в 12:07
Эхо Москвы

Резонансное предложение Минобороны не означает снятия запрета на продажу военных ядов

Эхо Москвы17:01
Коммерсантъ

Минобороны предложило убрать боевые яды из списка запрещенных к продаже

Коммерсантъвчера в 12:10
ТАСС

Минобороны предложило ограничить свободную продажу комплектующих к средствам химзащиты

ТАССвчера в 15:45
Интерфакс

Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных

Интерфаксвчера в 11:30
РБК

Минобороны предложило снять запрет на продажу боевых ядов

РБКвчера в 10:56
News.ru

Минобороны предложило убрать запрет на продажу химического оружия в России

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РИА Новости19:08
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