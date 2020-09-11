Газета Кемерова 20

"В связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из Перечня", - заявили в Минобороны. При этом ведомство предложило внести в список запрещенной для распространения продукции запасные части и комплектующие к средствам защиты от химоружия.