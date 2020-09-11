Минобороны предложило разрешить продажу боевых ядов
"В связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из Перечня", - заявили в Минобороны. При этом ведомство предложило внести в список запрещенной для распространения продукции запасные части и комплектующие к средствам защиты от химоружия.В источнике
С чего всё началось
Изменения в президентский указ 1992 года, который утвердил этот перечень, министерство опубликовало
на федеральном портале нормативно-правовых актов.
Подробнее о событии