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Ведомости
Ведомости

Минобороны предложило засекретить служебную информацию об обороне

Министерство обороны предложило внести в закон «Об обороне» понятие служебной тайны и сделать конфиденциальной информацию о мероприятиях в области обороны страны. Соответствующий документ опубликован на портале публикации проектов нормативных актов.В источнике
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ТАСС

В Совфеде прокомментировали предложение признать служебной тайной сведения в военной сфере

ТАСС08:36
РИА Новости

Минобороны предложило засекретить все сведения об оборонной сфере

РИА Новости07:36
Интерфакс

Минобороны предложило засекретить всю информацию об оборонной сфере

Интерфакс06:15
RT на русском

В Минобороны предложили засекретить все данные об оборонной сфере

RT на русском07:25
Lenta.ru

В России захотели засекретить всю оборонную информацию

Lenta.ru06:49
РБК

Минобороны предложило объявить конфиденциальной всю информацию об обороне

РБК06:18
Коммерсантъ

Минобороны предложило признать информацию в сфере обороны конфиденциальной

Коммерсантъ07:32

Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК04:17
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Эрдоган для Алиева становится партнером номер один

Инициатива исходила с азербайджанской стороны, а сам разговор стал первым контактом между лидерами двух государств после «товузского кризиса» — приграничного боевого столкновения между Азербайджаном и Арменией, который, кстати, был приглушен благодаря усилиям МИД России и ее Генерального штаба.
REGNUM05:40
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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