Минобороны предложило засекретить служебную информацию об обороне
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Министерство обороны предложило внести в закон «Об обороне» понятие служебной тайны и сделать конфиденциальной информацию о мероприятиях в области обороны страны. Соответствующий документ опубликован на портале публикации проектов нормативных актов.В источнике
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