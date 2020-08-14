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REGNUM
REGNUM

Минобороны предложило засекретить все данные об оборонной сфере России

Москва, 14 августа 2020, 15:15 — REGNUM Министерство обороны России выступило с предложением о том, что вся информация об оборонной сфере, которая не является государственной тайной, должна быть отнесена к конфиденциальной.В источнике
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ТАСС

В Совфеде прокомментировали предложение признать служебной тайной сведения в военной сфере

ТАСС08:36
Интерфакс

Минобороны предложило засекретить всю информацию об оборонной сфере

Интерфакс06:15
Коммерсантъ

Минобороны предложило признать информацию в сфере обороны конфиденциальной

Коммерсантъ07:32
RT на русском

В Минобороны предложили засекретить все данные об оборонной сфере

RT на русском07:25
Газета.Ru

В России могут засекретить всю информацию об оборонной сфере

Газета.Ru07:16
РБК

Минобороны предложило объявить конфиденциальной всю информацию об обороне

РБК06:18
РИА Новости

Минобороны предложило засекретить все сведения об оборонной сфере

РИА Новости07:36

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru09:08
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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На Ставрополье суд арестовал сотрудников вуза МВД

Напомним, ранее следователи выяснили, что 12 сотрудников ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России и ряд других лиц с января 2019 года по июль 2020 получали крупные взятки от студентов вуза за допуск тех к экзаменам и сдаче зачетов.
Российская газета02:28
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В США взбесились из-за «нацеливания» C-400 на F-16 в Турции

В Конгрессе США взбесились из-за проведенных Турцией в ноябре 2019 года совместных испытаний зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», купленной у России, и истребителя четвертого поколения F-16 Fighting Falcon американского производства, сообщает Defense News, ссылаясь на источники.
Lenta.ruвчера в 13:00
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Новосибирский губернатор: Корпус больницы №34 будет достроен

Главный врач ГКБ № 34 Владимир Ярохно сообщил губернатору, что с вводом нового лечебного корпуса значительно повысится качество и доступность медицинской помощи, будет в значительной степени ликвидирован дефицит лечебно-диагностического оборудования.
Российская газета05:32
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