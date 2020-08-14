Минобороны предложило засекретить все данные об оборонной сфере России
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Москва, 14 августа 2020, 15:15 — REGNUM Министерство обороны России выступило с предложением о том, что вся информация об оборонной сфере, которая не является государственной тайной, должна быть отнесена к конфиденциальной.В источнике
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