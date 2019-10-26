Нигде нет и не может быть ни одной законной задачи для американских войск по охране и обороне углеводородных залежей Сирии от самой Сирии и ее народа.

Как заметили в министерстве, «представленные снимки космической разведки свидетельствуют, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии».

Авто Показали первые изображения нового кроссовера Genesis GV70 Главным «ноу-хау» Genesis GV70, по мнению авторов, станут необычные для кроссоверов пропорции – с длинным капотом, коротким передним свесом и покатой кормой, как у «родственного» универсала KIA ProCeed.

Хоккей Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм) «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл СКА в овертайме со счетом 4:3. Победный гол забил Павел Кудрявцев.

Общество В Барселоне снова начались протестные митинги Протестный митинг с требованием освободить задержанных полицией в ходе беспорядков на прошлой неделе проходит в эту минуту на площади Святого Иакова в самом центре Барселоны, перед зданием правительства Каталонии.

Футбол Карпин: поражение «Зениту» помогло «Ростову» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, как поражение от петербургского "Зенита" в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) помогло победить в матче 14-го тура с "Сочи".

Автоспорт Ферстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» в Мексике Голландский пилот Макс Ферстаппен из Red Bull Racing показал лучшее время в квалификации Гран-при Мексики на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».