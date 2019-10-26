Армия и оружие

Журналистская правдаЖурналистская правдаМинобороны представило доказательства контрабанды США нефти из Сирии

Как заметили в министерстве, «представленные снимки космической разведки свидетельствуют, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии».
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Игорь Конашенков
Нигде нет и не может быть ни одной законной задачи для американских войск по охране и обороне углеводородных залежей Сирии от самой Сирии и ее народа.
— Игорь Конашенков, российский военныйГазета.Ru 03:37

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