Армия и оружие
Журналистская правдаМинобороны представило доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Как заметили в министерстве, «представленные снимки космической разведки свидетельствуют, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии».
Читать в источнике
Оценить251
Нигде нет и не может быть ни одной законной задачи для американских войск по охране и обороне углеводородных залежей Сирии от самой Сирии и ее народа.
— Игорь Конашенков, российский военныйГазета.Ru 03:37
Подробнее о событии
Показать все источники
«Бандитизм»: Минобороны назвало цели сохранения военного присутствия США в Сирии
Комсомольская правда14:46
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Футбол
Хет-трик Пулишича помог «Челси» обыграть на выезде «Бернли»
В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Челси" гостил у "Бернли".
Общество
Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы
Осужденная в США россиянка Мария Бутина села в самолет и готовится вылететь из Майами в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Кино
Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены
Культура
Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов
Происшествия
Солдат-срочник застрелил 8 человек в воинской части в Забайкалье
Происшествия
Две сотрудницы прокуратуры выступили с лекцией перед четверокурсниками журфака МГУ
Шоу-бизнес
Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё
Исполнительница Любовь Успенская посетила передачу «Бар в большом городе» и призналась, что предпочитает не носить нижнее белье.
Общество
50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за пожаров
Общество
Более 20 человек погибли в результате беспорядков в Ираке
По меньшей мере 21 человек погиб в ходе беспорядков в Багдаде и других провинциях Ирака 25 октября.
Авто
Показали первые изображения нового кроссовера Genesis GV70
Главным «ноу-хау» Genesis GV70, по мнению авторов, станут необычные для кроссоверов пропорции – с длинным капотом, коротким передним свесом и покатой кормой, как у «родственного» универсала KIA ProCeed.
Политика
Кучма назвал формулу Штайнмайера «сдачей Украины с потрохами»
Представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что «формула Штайнмайера» не приведет к мирному урегулированию на Украине.
Хоккей
Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм)
«Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл СКА в овертайме со счетом 4:3. Победный гол забил Павел Кудрявцев.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Происшествия
Устроивший под Киевом поножовщину мужчина неожиданно умер при задержании полицией
Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.
Общество
В Барселоне снова начались протестные митинги
Протестный митинг с требованием освободить задержанных полицией в ходе беспорядков на прошлой неделе проходит в эту минуту на площади Святого Иакова в самом центре Барселоны, перед зданием правительства Каталонии.
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Футбол
Карпин: поражение «Зениту» помогло «Ростову»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, как поражение от петербургского "Зенита" в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) помогло победить в матче 14-го тура с "Сочи".
Космос
Разработанный NASA двигатель способен разогнаться до скорости света
Инженер NASA Дэвид Бернс изобрел двигатель, который может разогнаться до 99% скорости света.
Автоспорт
Ферстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» в Мексике
Голландский пилот Макс Ферстаппен из Red Bull Racing показал лучшее время в квалификации Гран-при Мексики на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Общество
Титул «Мисс Земля» завоевала представительница Пуэрто-Рико
Обладательницей титула «Мисс Земля — 2019» стала 21-летняя жительница Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель.
Происшествия
Маршрутка попала в ДТП на Коломяжском проспекте
Общество
В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
Здоровье
Еще один украинец заболел дифтерией
Очередной случай дифтерии зафиксирован на Украине. Диагноз поставили 47-летнему жителю Тернополя.