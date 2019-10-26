Схема работает следующим образом: сначала нефть добывается специальным оборудованием, предоставленным ведущими западными корпорациями в обход всех американских санкций, а потом караваны нефтевозов с месторождений Восточной Сирии направляются в другие государства под охраной военнослужащих США и сотрудников американских ЧВК.

с чего всё началось

Под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских ЧВК бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства. В случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США.

Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.

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