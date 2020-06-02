Политика
РБКМинобороны пригласило к участию в параде Победы военных из 19 стран
«Приглашены парадные расчеты 19 иностранных государств», — сказал Шойгу. По его словам, всего в параде Победы в Москве участие примут 14 тыс. человек, в том числе более 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев.
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Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 11:54
Общество
Роспотребнадзор поставил крест на туристическом сезоне в Петербурге
Глава управления Роспотребнадзора по Петербургу и главный санитарный врач Наталья Башкетова подчеркивает, что город «категорически» не готов к послаблениям.
Gazeta.SPb 14:02
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
Политика
Кадыров призвал ООН наказать США
Рамблер 01:37
Общество
В США люди с оружием отстояли русский ресторан и ликеро-водочный
Владелец русского ресторана Pushkin в американском городе Сан-Диего Айк Газарян рассказал в интервью изданию Baza, как он и его друзья и знакомые с оружием отстояли заведение от погромщиков и мародеров.
Lenta.ru 12:43
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдёт 1 июля
Президент России Владимир Путин поддержал предложение председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой о проведении голосования по внесению поправок в Конституцию 1 июля.
ZAB.RU вчера в 09:55
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
Политика
МИД осудил жестокость полиции в отношении продюсера Sputnik в США
Москва расценивает преднамеренно жестокое обращение полиции с продюсером Sputnik в Вашингтоне Николь Руссел во время освещения акции протеста у стен Белого дома как недружественный шаг со стороны США и вопиющее нарушение Соединенными Штатами своих международных обязательств по обеспечению безопасности журналистов, говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости 13:54
Авто
Nissan представит новый кроссовер Aria этим летом
Гендиректор компании рассказал, что новая модель Nissan Aria будет презентована в этом месяце.
32CARS.ru 13:58
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru 31 мая в 18:39
Общество
Москвичам стал доступен график отключения горячей воды
Москвичи смогут узнать график отключения горячей воды на информационном портале, который начал работать на mos.ru и на сайте "МОЭК Онлайн".
Газета.Ru 14:18
Общество
Американский бунт - беспощадный, но не бессмысленный
Поводом для бунтов в США стало убийство полицейским чернокожего мужчины, однако причиной массовых выступлений стало экономическое бесправие афроамериканского населения, которое еще больше ухудшилось из-за пандемии.
Finam.Ru вчера в 14:00
Политика
ЦИК объяснил невозможность агитировать за и против поправок в Конституцию
Во вторник, 2 июня, организаторы кампании «Нет», выступающие против обнуления сроков президента, направили письмо в ЦИК с требованием предоставить им время и площади СМИ для проведения агитации против внесения поправок в Конституцию.
РБК 13:03
Наука
Самарские ученые предложили вариант снижения стоимости авиатоплива
Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева провели исследования совместно с коллегами из Лундского университета (Швеция).
СитиТрафик 07:00
Происшествия
Около 20 человек задержаны в Москве на пикетах против полицейского насилия
Интерфакс 14:12
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам, какую погоду стоит ожидать в июне.
Lenta.ru 31 мая в 19:31
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
Политика
В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы
Крымские пограничники задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, нарушившего госграницу России.
Российская газета 05:08
Здоровье
Скандал в энгельсской больнице. Радаева возмутило поведение главврача
Глава региона потребовал проведения эффективных мер реагирования на жалобу врачей 2-й городской больницы Энгельса.
Четвертая Власть 12:50
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала редкое фото дочери
Юлия Ковальчук показала редкое фото дочери Юлия Ковальчук опубликовала редкое фото дочери.
Экспресс газета 03:38
Политика
Александр Емельяненко поддержал Владимира Путина
Популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко сообщил о том, что поддерживает поправки к Конституции, предложенные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
FightTime.ru 06:57
Кино
Актеры «Властелина колец» воссоединились благодаря Джошу Гэду
31 мая на YouTube канале Reunited Apart появилось видео с Zoom-конференцией, где Джош Гэд встретился с актерами трилогии «Властелин колец».
SM News 12:36
Общество
Минпросвещения планирует провести школьный выпускной в очном формате
РЕН ТВ вчера в 07:29
Политика
Медведев: «Удаленка» останется и после пандемии
Путин призвал к упрощению регулирования «удаленки» «Самое главное, чтобы мы все-таки действовали достаточно быстро, поскольку, я абсолютно согласен с коллегами, удаленная занятость сохранится вне контекста любой пандемии», - сказал Медведев.
Национальная служба новостей 08:56
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
Здоровье
В Курской области в двух селах зафиксировали вспышку коронавируса
Главный государственный санитарный врач по Курской области Олег Климушин прокомментировал ситуацию: - Эпидемиологическое расследование показало, что вспышка случилась в результате нарушений требований на запрет массовых мероприятий.
Kurskcity.ru 06:15