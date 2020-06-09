Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuМинобороны приобрело три полка С-400 и четыре комплекта С-350

Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны договорились о поставке трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу организации.
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Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350

Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Вооруженные силы получат технику не позднее 2023 года.
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