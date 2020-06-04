Коронавирус
RT на русскомМинобороны приступило к переброске в Забайкалье полевого госпиталя
«Восточный военный округ приступил к оперативной переброске из Республики Бурятия в Забайкальский край полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек», — говорится в сообщении.
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Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантинных мер из-за высокой смертности
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что смертность от коронавируса оказалась слишком высокой.
Gazeta.SPb вчера в 11:59
Происшествия
Девять детей пострадали в Чечне от сильного ветра и дождя
Девять детей пострадали в результате сильного ветра и дождя в Чеченской Республике, трое из них госпитализированы.
ТАСС 07:47
Общество
Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран
Взгляд.ру вчера в 07:51
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр вчера в 07:48
Авто
ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки
ВТБ с 1 июня 2020 года начинает работать в рамках обновлённой программы госсубсидирования автокредитования.
АК&М 01 июня в 05:55
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com 02 июня в 20:13
Общество
В Москве появился новый вид электронных пропусков
Для посещения многофункциональных центров «Мои документы» в Москве ввели новый вид электронных пропусков.
РБК 09:05
Общество
Северодвинск закроют на карантин
"С 00 часов 6 июня до особого распоряжения ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из города", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:45
Наука
Ученые установили дату постройки моста на Храмовой горе в Иерусалиме
Израильские археологи выяснили, когда был построен мост, соединяющий Храмовую гору с верхней частью Иерусалима.
Москва 24 02:49
Политика
РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
Общество
Глава Роспотребнадзора считает неизбежной новую пандемию
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что пандемия «абсолютно очевидно» снова произойдет.
Коммерсантъ 08:51
Общество
В Ростовской области отменили пропускной режим
Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции.
REGNUM 07:08
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Политика
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия вчера в 09:16
Происшествия
В Урюпинске директора психинтерната накажут за вспышку коронавируса
После вспышки коронавируса в ГБССУ СО ГПВИ «Урюпинский психоневрологический интернат» специалисты территориального отдела Роспотребнадзора провели проверку.
НовостиВолгограда.ру 08:20
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Гаджеты
В РФ покупателям нового Xiaomi Mi 10 подарят второй смартфон
Модель Xiaomi Mi 10 в нашей стране представлена в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти по цене 69 990 рублей.
Astera 05:10
Политика
Суд Киева разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Киев, 4 июня 2020, 14:54 — REGNUM Печерский районный суд Киева вынес решение, согласно которому экс-президента Украины Петра Порошенко могут принудительно доставить на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), сообщило 4 июня издание «Украинские новости».
REGNUM 07:54
Культура
Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть
Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»
Lenta.ru 06:28
Политика
Киев выдвинул условия для предоставления особого статуса Донбассу
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с немецкими журналистами заявил, что Киев готов обсуждать возможность предоставления Донбассу особого статуса в составе Украины, но только при соблюдении ряда условий.
Свободная Пресса 07:14
Общество
В Оренбуржье отменили решение об изъятии детей у многодетной семьи
Российская газета 07:49
Политика
МВД создаст единую базу данных мигрантов
"Планом предусмотрен комплекс мероприятий по созданию единой информационной платформы, содержащей сведения об иностранных гражданах, обеспечивающей предоставление государственных услуг, взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами в электронном виде, а также позволяющей внедрить персонализированные информационные сервисы", - отметили в пресс-службе.
Интерфакс 06:29
Происшествия
Мать погибшего на учениях срочника отсудила у Минобороны 4 млн рублей
Лужский городской суд Ленинградской области обязал Минобороны выплатить 4 млн руб. компенсации морального вреда матери солдата-срочника Андрея Виттиха, погибшего на учениях под танковым обстрелом.
Коммерсантъ 09:02
Автоспорт
Руководство «Формулы-1» обсуждает проведение двух гонок в Сочи
Как пишет Auto Motor und Sport, обсуждается проведение двух гонок в Сочи.
News.ru 07:00
Общество
На мясокомбинате под Псковом выявили вспышку коронавируса
Более 40 случаев коронавируса выявлено у сотрудников колбасного цеха Великолукского мясокомбината в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
РИА Новости 03:58
Общество
Собянин допустил сохранение масочного режима в Москве до зимы
В мае Собянин уже связывал снятие ограничений, введенных в Москве из-за распространения коронавируса, с появлением вакцины от COVID-19.
Ведомости 01:46
Энергетика
Нефтяникам рекомендовали перенаправить экспорт на внутренний рынок
Минэнерго поручило нефтяным компаниям в июне «в существенной мере» переориентировать экспорт нефтепродуктов на внутренний рынок.
Компания 07:20
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для профилактики коронавируса
В Министерстве здравоохранения расширили перечень используемых при лечении COVID-19 препаратов до 15 наименований.
UfacityNews.ru 06:16