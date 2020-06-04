«Восточный военный округ приступил к оперативной переброске из Республики Бурятия в Забайкальский край полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек», — говорится в сообщении.

Минобороны приступило к переброске в Забайкалье полевого госпиталя

Авто ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки ВТБ с 1 июня 2020 года начинает работать в рамках обновлённой программы госсубсидирования автокредитования.

Общество В Москве появился новый вид электронных пропусков Для посещения многофункциональных центров «Мои документы» в Москве ввели новый вид электронных пропусков.

Общество Северодвинск закроют на карантин "С 00 часов 6 июня до особого распоряжения ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из города", - говорится в сообщении. 39

Общество В Ростовской области отменили пропускной режим Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции. 37

Общество В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования. 166

Общество Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы. 536

Гаджеты В РФ покупателям нового Xiaomi Mi 10 подарят второй смартфон Модель Xiaomi Mi 10 в нашей стране представлена в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти по цене 69 990 рублей. 13

Политика Суд Киева разрешил принудительно привести Порошенко на допрос Киев, 4 июня 2020, 14:54 — REGNUM Печерский районный суд Киева вынес решение, согласно которому экс-президента Украины Петра Порошенко могут принудительно доставить на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), сообщило 4 июня издание «Украинские новости».

Политика Киев выдвинул условия для предоставления особого статуса Донбассу Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с немецкими журналистами заявил, что Киев готов обсуждать возможность предоставления Донбассу особого статуса в составе Украины, но только при соблюдении ряда условий. 3

Политика МВД создаст единую базу данных мигрантов "Планом предусмотрен комплекс мероприятий по созданию единой информационной платформы, содержащей сведения об иностранных гражданах, обеспечивающей предоставление государственных услуг, взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами в электронном виде, а также позволяющей внедрить персонализированные информационные сервисы", - отметили в пресс-службе. 50

Автоспорт Руководство «Формулы-1» обсуждает проведение двух гонок в Сочи Как пишет Auto Motor und Sport, обсуждается проведение двух гонок в Сочи.