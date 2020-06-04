Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМинобороны приступило к переброске в Забайкалье полевого госпиталя

«Восточный военный округ приступил к оперативной переброске из Республики Бурятия в Забайкальский край полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек», — говорится в сообщении.
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Минобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье

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После вспышки коронавируса в ГБССУ СО ГПВИ «Урюпинский психоневрологический интернат» специалисты территориального отдела Роспотребнадзора провели проверку.
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