Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомМинобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в САР

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что между российскими и американскими военными в Сирии произошли «незначительные стычки», однако не было «ничего серьёзного или угрожающего».
Читать в источнике
Комментировать165
с чего всё началось

Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в Сирии

В российском Министерстве обороны назвали примером эффективного взаимодействия военных инцидент с "перехватом" американцами российской автоколонны в районе сирийского города Манбидж.
РИА Новости07:51

Подробнее о событии

В Минобороны рассказали про перехват военными США российского генерала в Сирии

Lenta.ru09:01

В Минобороны рассказали о «перехвате» США российского генерала в Сирии больше года назад

ТАСС08:09

Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в САР

RT на русском08:26

Минобороны ответило США на «перехват» российского генерала в Сирии

РБК08:19

Минобороны РФ упрекнуло Пентагон в искусственном нагнетании обстановки в Сирии

Коммерсантъ08:32

В Минобороны порекомендовали Пентагону не нагнетать обстановку в Сирии

РЕН ТВ08:06

Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в Сирии

РИА Новости07:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Политика

Киев обвинил Москву в краже истории «Украины-Руси»

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
РИА Новости 08:51
Политика

МИД Ирана: Обвиняемый в крушении украинского самолета сидит в тюрьме

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, в настоящее время находится в тюрьме", - цитирует слова министра агентство ISNA.
Российская газета 04:28
Футбол

Сборная России узнала соперников по групповому этапу Кубка легенд-2020

Кубок легенд-2020 пройдет с 21 по 23 февраля на МСА «Лужники». Сборная России выиграла все 11 предыдущих розыгрышей турнира.
Матч ТВ 08:34
Происшествия

Экс-главу петербургского «Метростроя» отпустили под домашний арест

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил ходатайство защиты бывшего гендиректора петербургского ОАО "Метрострой" Николая Александрова, обвиняемого в растрате с ущербом в 178 миллионов рублей, и отпустил его под домашний арест, сообщили объединённой пресс-службе судов города.
РИА Новости 09:45
Экономика

Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году

В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Известия 23 января в 18:42
Политика

Путин поручил Генпрокуратуре провести проверку применения закона о СМИ

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре организовать проверку правоприменения федерального закона о средствах массовой информации, сообщается на сайте главы государства.
Газета.Ru 08:46
Происшествия

Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

Вести.Ru 09:27
Кино

THR: продолжение фильма «Капитан Марвел» выйдет в 2022 году

Выход второй части запланирован на 2022 год. Оригинальный фильм вышел в 2019 году.
Афиша Daily 23 января в 03:58
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера

ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 23 января в 18:13
Политика

Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
РБК 06:10
Происшествия

В Бердске водитель выкинул пассажирку из автобуса

Вечерний курьер 09:16
Шоу-бизнес

Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала

Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
StarHit.ru вчера в 14:00
Футбол

«Барселона» и «Ювентус» обменялись футболистами

"Барселона" и туринский "Ювентус" обменялись футболистами, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Газета.Ru 09:55
Экономика

Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России

В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Российская газета 23 января в 03:04
Спорт

Лыжник Александр Большунов победил на этапе Кубка мира

В немецком Оберсдорфе стартовал восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу прошли соревнования в скиатлоне у мужчин и женщин.
Вести.Ru 07:27
Футбол

Комличенко успешно прошел медосмотр в «Динамо»

Bookmaker-ratings.ru 04:35
Общество

Российское посольство прорабатывает вопрос выезда россиян из Уханя

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны.
РИА Новости 08:26
Политика

Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
REGNUM 05:15
Политика

Утверждён список стран с упрощённым въездом через Владивосток

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее новый перечень государств, гражданам которых устанавливается упрощённый порядок въезда в РФ через порт Владивосток.
News.ru 10:20
Футбол

«Уфа» проиграла польскому «Шленску»

«Уфа» проиграла польскому клубу «Шленск» на учебно-тренировочном сборе на Кипре.
Матч ТВ 10:13
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
Футбол

Дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Кельн»

Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле добились крупной победы над "Кельном" в рамках 19-го тура чемпионата Германии.
Вести.Ru вчера в 16:52
Политика

МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии

Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
РИА Новости 07:28
Общество

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
РИА Новости вчера в 20:53
Авто

В ГИБДД разъяснили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России изменились правила регистрации новых автомобилей. Теперь поставить машину на учёт можно прямо в дилерском центре.
Профиль 23 января в 07:56
Политика

Жириновский назвал вспышку коронавируса в Китае провокацией США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал коронавирус, распространившийся в Китае, провокацией США.
РИА Новости 06:36
Игры

28 января для 5-летней Batman: Arkham Knight на PS4 выйдет новый костюм

Rocksteady объявила дату выпуска костюма «Тёмного рыцаря Земли-2» для Batman: Arkham Knights на PS4 — 28 января.
Игромания.ру 04:22
Общество

Жители Пролетарского округа Тулы остались без воды

Водоснабжение восстановят по окончании работ. Одновременно возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
КП - Тула 08:15
Политика

Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Газета.Ru вчера в 20:17
Политика

CNN среди демократов нашел «полезных идиотов» для России

Дженнингс пишет, что когда «член Конгресса, стоя за трибуной Сената, уже сейчас, еще до того, как был заполнен хоть один избирательный бюллетень, объявляет выборы 2020 года нелегитимными», это удовлетворяет якобы имеющемуся у России желанию «сеять раздор и недоверие».
Взгляд.ру 10:08
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное