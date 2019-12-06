Общество
Российская газетаМинобороны провело эксперимент в космосе
В рамках испытаний новой космической техники проводимых министерством обороны РФ от космической платформы отделен малый космический аппарат.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:33, Ашберн
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при
Россиянка Камила Валиева одержала победу в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Турине.
Происшествия
Врачи «оживили» женщину после остановки сердца на 6,5 часов
Как стало известно, испанские медики сотворили определенного рода чудо — им удалось реанимировать 34-летнюю британку, сердце которой не билось на протяжении 6,5 часов в результате переохлаждения.
Политика
Эксперты Совета Европы раскритиковали украинский закон о языке
Закон о государственном языке Украины не смог обеспечить баланс между распространением украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств, постановили эксперты Венецианской комиссии Совета Европы.
Политика
Глава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского
Украинский лидер предложил создать «муниципальную стражу» в составе представителей Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из числа людей, не участвовавших в боевых действиях.
Футбол
Зенит — Динамо 1:0 (1-й тайм)
Происшествия
Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей
Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
Политика
Большинство украинцев убеждены в «агрессии» России в Донбассе
Власти России заявляют, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом.
Кино
IMDb назвал топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года
Кинопортал IMDb обнародовал топ-10 актеров и актрис кино и телевидения 2019 года.
Футбол
Сычев покинул «Пюник», не сыграв за команду ни одного матча
36-летний Сычев подписал контракт с «Пюником» в конце августа, но так и не провел за команду ни единого матча.
Космос
Полет зонда «Паркер» к Солнцу принес первые научные результаты
Запущенный NASA в августе 2018 года автоматический зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) приблизился к Солнцу на рекордно близкое расстояние для созданных человеком объектов.
Политика
Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей
Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Армия и оружие
Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР
3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
Авто
Nissan назвал сроки начала поставок GT-R50 от Italdesign
В Nissan сообщают, что при условии сертификации и омологации на различных рынках покупатели, вероятнее всего, смогут сесть за руль Nissan GT-R50 от Italdesign в конце 2020 – конце 2021 года.
Общество
Умер отравившийся «Кротом» преподаватель МГУ
Умер заслуженный преподаватель МГУ, математик Олег Ивашев-Мусатов, который отравился средством для прочистки труб "Крот".
Происшествия
В Москве эвакуировали здание Верховного суда
Здание Верховного суда РФ эвакуировали из-за анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве, сообщила пресс-служба суда «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию
Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
Общество
Крымский парк львов «Тайган» закрыли на месяц
В Крыму Белогорский районный суд вынес решение о приостановки работы парка "Тайган" на один месяц, сообщает РИА «Новости».
Здоровье
Сотрудники ОДКБ, пожаловавшиеся на низкие зарплаты, обвинили коллег в клевете
Группа сотрудников Областной детской клинической больницы из 113 человек, которая ранее публично пожаловалась губернатору на низкие зарплаты, написала новое письмо, которое распространяет среди коллектива в рабочих чатах.
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Армия и оружие
Создание двигателя второго этапа Су-57 затянулось
Судя по опубликованному комментарию к заказу No 31908608459, в 2020 году российские конструкторы планируют только окончить тестирования форсажной камеры, что представляет собой лишь один из пунктов создания двигателя.
Общество
Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой
Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Общество
Более 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке
Гаджеты
Стартовали продажи смарт-часов Xiaomi Mi Watch с технологией eSIM
Из Китая приходят новости о старте продаж в стране "умных" часов Xiaomi Mi Watch с активированной технологией eSIM.
Экономика
РФПИ и пул инвесторов вложат ₽1 млрд в фабрики-прачечные Cotton Way
6 декабря консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), финансовой группы KGAL GmbH & Co. KG и ведущих ближневосточных суверенных фондов объявил о раунде инвестиций в размере 1 млрд руб. в компанию Cotton Way, об этом говорится в сообщении сторон, поступившем в РБК.
Спорт
Родченков предлагал главе лаборатории в Москве убежище в США за данные
Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).
Космос
В экзопланетной системе впервые нашли пояс астероидов
Результаты нового исследования, по словам ученых, могут рассказать нам больше о нашей собственной Солнечной системе.