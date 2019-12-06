Общество

Российская газетаРоссийская газетаМинобороны провело эксперимент в космосе

В рамках испытаний новой космической техники проводимых министерством обороны РФ от космической платформы отделен малый космический аппарат.
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