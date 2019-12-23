Армия и оружие
ИзвестияМинобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация. Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, приказ был подписан несколько дней назад. В настоящее время офицеры принимают дела и приступают к исполнению своих служебных обязанностей.
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с чего всё началось
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация. Самым сенсационным стало перемещение по карьерной лестнице главы военной полиции генерал-лейтенанта Владимира Ивановского, которого назначили руководителем инновационного технополиса «Эра».Известия16:01
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Торговый центр «Великан» загорелся в Биробиджане – очевидцы
По сообщениям очевидцев в Биробиджане загорелся торговый центр «Великан».
Недвижимость
Ипотека под 2 % «разогрела» рынок недвижимости в Амурской области
В Амурской области растет спрос на первичное жилье благодаря возможности взять ипотеку под 2 %. За прошедшую неделю зарегистрировано 70 заявок от потенциальных заемщиков, подходящих под программу дальневосточной ипотеки.
Общество
Железнодорожную часть Крымского моста проверил кот Мостик
Кот по кличке Мостик проверил окончание строительства железнодорожной части Крымского моста.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену
Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Здоровье
В Барнауле объединят две городские больницы
Планируется строительство объединенного приемно-диагностического корпуса, который соединит между собой оба медучреждения.
Наука
Зрительные нейроны мозга смотрят кино все вместе
Эксперименты ставили с 243 трансгенными мышами, у которых можно было наблюдать вживую за активностью клеток зрительной коры; всего авторы работы проанализировали активность без малого 60 тыс. нейронов.
Хоккей
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«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Лестером»
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Футбол
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» под руководством Моуринью
В матче 18-го тура Английской премьер-лиги "Тоттенхэм" принимал "Челси". Лондонское дерби закончилось со счетом 2:0 в пользу гостей.
Экономика
Названы самые закредитованные регионы России
Калмыкия стала самым закредитованным регионом России. Индикатор долговой нагрузки в этом регионе составляет 86,2 процента.
Кино
«Елена» Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия
Американский журнал Rolling Stone составил список из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
Политика
Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря
Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Политика
Сможет ли Россия самостоятельно достроить «Северный поток — 2»
На военные цели будет выделено 738 млрд долларов, из них 734 млн пойдет на сдерживание России.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Экономика
КНР снизит пошлины на более 850 видов товаров с 1 января
Китайские власти снизят пошлины на более чем 850 видов товаров иностранного производства с 1 января 2020 года.
Финансы
Рубль отправил на новые максимумы налоговый период
Цены на нефть не торопятся корректироваться после достижения новых максимумов за последние три месяца, заявил корреспонденту руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
Космос
Появилось видео посадки корабля Starliner
NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Единоборства
Лебедев по очкам проиграл Мчуну
По окончании поединка Денис Лебедев объявил, что не видит дальше смысла боксировать.
Происшествия
В Москве студент погиб при падении с 18 этажа
В Москве на улице Лобачевского погиб 18-летний студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы из Южно-Сахалинска.
Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Футбол
Де Хеа выронил мяч в собственные ворота в матче с «Уотфордом»
Общество
России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за рубежа
Россия должна активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг, заключила международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Происшествия
Нетрезвый житель Нефтеюганска до смерти избил свою дочь
По версии следствия, трехлетнего ребенка накануне вечером избил ее пьяный отец, 34-летний житель Нефтеюганска.
Музыка
YouTube впервые наградил за комментарий с миллионом лайков
Экономика
Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье, как проводится индексация пенсии уволившихся пенсионеров.
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Здоровье
Врачи разрешили россиянам выпить бокал шампанского в новогоднюю ночь
Врачи рассказали, что от одного бокала шампанского, выпитого в новогоднюю ночь, вреда организму не будет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос специалистов.
Футбол
Клопп ответил на вопрос, почему в «Ливерпуле» нет французов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью Canal+ ответил на вопрос, почему в его команде нет ни одного французского футболиста.