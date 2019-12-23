Армия и оружие

ИзвестияИзвестияМинобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация. Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, приказ был подписан несколько дней назад. В настоящее время офицеры принимают дела и приступают к исполнению своих служебных обязанностей.
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с чего всё началось

Звезды под елкой: Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация. Самым сенсационным стало перемещение по карьерной лестнице главы военной полиции генерал-лейтенанта Владимира Ивановского, которого назначили руководителем инновационного технополиса «Эра».
Известия16:01

Подробнее о событии

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

Известия18:26

СМИ сообщило о серьезной кадровой ротации в Минобороны

РИА Новости19:06

В Минобороны провели ротацию кадров

URA.Ru19:30

СМИ узнали о крупных кадровых изменениях в Минобороны

Газета.Ru19:47

В Минобороны прошла кадровая ротация

ФедералПресс20:24

СМИ: в Минобороны произошли серьезные кадровые перестановки

Свободная Пресса20:27
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Торговый центр «Великан» загорелся в Биробиджане – очевидцы

По сообщениям очевидцев в Биробиджане загорелся торговый центр «Великан».
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Ипотека под 2 % «разогрела» рынок недвижимости в Амурской области

В Амурской области растет спрос на первичное жилье благодаря возможности взять ипотеку под 2 %. За прошедшую неделю зарегистрировано 70 заявок от потенциальных заемщиков, подходящих под программу дальневосточной ипотеки.
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Железнодорожную часть Крымского моста проверил кот Мостик

Кот по кличке Мостик проверил окончание строительства железнодорожной части Крымского моста.
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Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену

Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
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Здоровье

В Барнауле объединят две городские больницы

Планируется строительство объединенного приемно-диагностического корпуса, который соединит между собой оба медучреждения.
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Наука

Зрительные нейроны мозга смотрят кино все вместе

Эксперименты ставили с 243 трансгенными мышами, у которых можно было наблюдать вживую за активностью клеток зрительной коры; всего авторы работы проанализировали активность без малого 60 тыс. нейронов.
Наука и жизнь 00:03
Хоккей

Овечкин не уверен, что примет участие на Матче всех звезд НХЛ-2020

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от выбора на Матч всех звезд-2020. Он станет капитаном Столичного дивизиона.
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«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Лестером»

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Армия и оружие

ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Известия 16:43
Футбол

«Челси» обыграл «Тоттенхэм» под руководством Моуринью

В матче 18-го тура Английской премьер-лиги "Тоттенхэм" принимал "Челси". Лондонское дерби закончилось со счетом 2:0 в пользу гостей.
Российская газета 15:02
Экономика

Названы самые закредитованные регионы России

Калмыкия стала самым закредитованным регионом России. Индикатор долговой нагрузки в этом регионе составляет 86,2 процента.
Lenta.ru 17:57
Кино

«Елена» Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия

Американский журнал Rolling Stone составил список из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.
РЕН ТВ 19:07
Здоровье

Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши

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Политика

Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Известия 19:43
Политика

Сможет ли Россия самостоятельно достроить «Северный поток — 2»

На военные цели будет выделено 738 млрд долларов, из них 734 млн пойдет на сдерживание России.
Вечерняя Москва вчера в 06:40
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Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

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КНР снизит пошлины на более 850 видов товаров с 1 января

Китайские власти снизят пошлины на более чем 850 видов товаров иностранного производства с 1 января 2020 года.
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Финансы

Рубль отправил на новые максимумы налоговый период

Цены на нефть не торопятся корректироваться после достижения новых максимумов за последние три месяца, заявил корреспонденту руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
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Появилось видео посадки корабля Starliner

NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
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Лебедев по очкам проиграл Мчуну

По окончании поединка Денис Лебедев объявил, что не видит дальше смысла боксировать.
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Происшествия

В Москве студент погиб при падении с 18 этажа

В Москве на улице Лобачевского погиб 18-летний студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы из Южно-Сахалинска.
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Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
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Футбол

Де Хеа выронил мяч в собственные ворота в матче с «Уотфордом»

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России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за рубежа

Россия должна активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг, заключила международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
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Нетрезвый житель Нефтеюганска до смерти избил свою дочь

По версии следствия, трехлетнего ребенка накануне вечером избил ее пьяный отец, 34-летний житель Нефтеюганска.
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Музыка

YouTube впервые наградил за комментарий с миллионом лайков

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Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье, как проводится индексация пенсии уволившихся пенсионеров.
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Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
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Врачи разрешили россиянам выпить бокал шампанского в новогоднюю ночь

Врачи рассказали, что от одного бокала шампанского, выпитого в новогоднюю ночь, вреда организму не будет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос специалистов.
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Клопп ответил на вопрос, почему в «Ливерпуле» нет французов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью Canal+ ответил на вопрос, почему в его команде нет ни одного французского футболиста.
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